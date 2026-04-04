Ο Τζόναθαν Μέιτζορς έπεσε από παράθυρο σε γυρίσματα ταινίας - Άγνωστο εάν τραυματίστηκε

Ατύχημα σημειώθηκε στα γυρίσματα νέας ταινίας δράσης με τον Τζόναθαν Μέιτζορς, όταν ο ίδιος και ο συμπρωταγωνιστής του, JC Kilcoyne, έπεσαν μέσα από τζάμι κατά τη διάρκεια σκηνής, οδηγώντας μέρος του συνεργείου να αποχωρήσει από το σετ.

Το περιστατικό συνέβη σε παραγωγή της εταιρείας Bonfire Legend, σε συνεργασία με το μέσο The Daily Wire, όπως μετέδωσαν τα Deadline και Variety.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ηθοποιοί γύριζαν σκηνή στην οποία δέχονται πυροβολισμούς. Καθώς υποχωρούσαν, βρέθηκαν πίσω σε τζάμι ασφαλείας, το οποίο αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος μαζί με το γυαλί από ύψος περίπου 1,8 μέτρων.

Σε βίντεο από το σετ, φαίνεται συνεργείο να σπεύδει άμεσα στο σημείο.

Τζόναθαν Μέιτζορς: Τραυματίστηκε ο JC Kilcoyne

Ο JC Kilcoyne υποβλήθηκε σε ράμματα στα χέρια του, ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους του, είναι καλά στην υγεία του και έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι δεν ένιωσε ανασφάλεια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Για τον Τζόναθαν Μέιτζορς δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τραυματισμούς. Ωστόσο, το περιστατικό, σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή, φαίνεται πως δεν ήταν μεμονωμένο.

Σύμφωνα με αναφορές των Deadline και Variety, το συγκεκριμένο ατύχημα ήταν ένα από τα περιστατικά που οδήγησαν το συνεργείο σε αποχώρηση και κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνονται πτώσεις αντικειμένων πάνω σε μέλη του συνεργείου, παρουσία μούχλας σε χώρο γυρισμάτων και προειδοποιήσεις για αμίαντο που φέρεται να αγνοήθηκαν.

Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση από τις 26 Μαρτίου, μέσω της ένωσης IATSE, λόγω εργασιακών ζητημάτων, με το ατύχημα να εντείνει τις αντιδράσεις.

Τζόναθαν Μέιτζορς: Η απάντηση της παραγωγής

Ο παραγωγός, Dallas Sonnier, από την Bonfire Legend, απάντησε στις καταγγελίες, κατηγορώντας τους συνδικαλιστές ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν την παραγωγή. Όπως ανέφερε, η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε κρίση λόγω απεργιών και υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις στρέφονται εναντίον όσων συνεχίζουν να δουλεύουν.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα συνεχίζονται, με την παραγωγή να αναζητά αντικαταστάτες για τα μέλη του συνεργείου που αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζόναθαν Μέιτζορς επέστρεψε πρόσφατα στον κινηματογράφο με την ταινία Magazine Dreams, που κυκλοφόρησε το 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση μετά τη δίκη του το 2023.

Τότε είχε κριθεί ένοχος για ελαφρά επίθεση και παρενόχληση σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, γεγονός που οδήγησε και στην απομάκρυνσή του από τη Marvel Studios.

Με πληροφορίες από People