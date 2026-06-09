Ο Τζον Στιούαρτ για τον Τραμπ: «Δεν έφυγε λόγω βροχής, έφυγε επειδή τον πίεσαν»

Ο Τζον Στιούαρτ επέστρεψε στο “The Daily Show” με ένα από τα θέματα που ξέρει καλύτερα: τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε μια ερώτηση που δεν μπορεί να ελέγξει.

Αφορμή ήταν η συνέντευξη του Τραμπ στο “Meet the Press” του NBC, την οποία διέκοψε όταν η Κρίστεν Γουέλκερ επέμεινε να τον ρωτά για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ εκνευρίστηκε, επιτέθηκε στο δίκτυο και τελικά σηκώθηκε κι έφυγε.

Ο Στιούαρτ δεν προσπάθησε να το στρογγυλέψει. Περιέγραψε τη σκηνή ως «υστερικό ξέσπασμα ενός απίστευτα εύθραυστου μωρού-άντρα», σχολιάζοντας ότι ο Τραμπ δεν άντεξε να βγει από την ασφάλεια των ανθρώπων που τον κολακεύουν και να βρεθεί απέναντι σε μια δημοσιογράφο που επέμενε στις ερωτήσεις της.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο, όμως, δεν ήταν μόνο η επίθεση στον Τραμπ. Ήταν η επίθεση στον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική τηλεόραση συνεχίζει να τον χειρίζεται.

Η Γουέλκερ, μιλώντας για τη συνέντευξη, άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ ίσως είχε επηρεαστεί και από τη βροχή που έπεφτε στον χώρο. Ο Στιούαρτ απέρριψε αυτή την εξήγηση αμέσως.

«Δεν έφυγε λόγω της βροχής. Έφυγε επειδή τον πίεσαν», είπε, προσθέτοντας ότι τα μεγάλα δίκτυα πρέπει να σταματήσουν να βρίσκουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά του Τραμπ μόνο και μόνο για να εξασφαλίζουν την επόμενη συνέντευξη.

Στην ίδια εκπομπή, ο Στιούαρτ συνέδεσε το σχόλιό του και με τη μεγάλη βραδιά των NBA Finals στη Νέα Υόρκη, όπου ο Τραμπ βρέθηκε στο Madison Square Garden για το Game 3 ανάμεσα στους New York Knicks και τους San Antonio Spurs. Όταν εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη, μεγάλο μέρος του κοινού τον αποδοκίμασε.

Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, ο Τραμπ βρέθηκε σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές σκηνές: πρώτα απέναντι σε μια δημοσιογράφο που δεν σταμάτησε να ρωτά, μετά μπροστά σε ένα γήπεδο που δεν έμεινε σιωπηλό.

με στοιχεία από Deadline, Variety