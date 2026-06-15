Ο Τζίμι Κίμελ τρόλαρε τον Τραμπ με μια σατιρική κάρτα Έπστιν

Ο Τζίμι Κίμελ βρήκε έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για να ευχηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για τα 80ά του γενέθλια.

Ο παρουσιαστής του Jimmy Kimmel Live! ανέβασε στο Instagram μια σατιρική κάρτα γενεθλίων, εμπνευσμένη από την κάρτα που είχε στείλει ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπστιν για τα 50ά γενέθλιά του, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Wall Street Journal.

Στην ανάρτηση, ο Κίμελ έγραψε απλώς «Happy #80» και επισήμανε τον επίσημο λογαριασμό του Τραμπ. Η κάρτα έγραφε: «Happy 80th Donald! A pal is a wonderful thing. Happy Birthday and may every day be another wonderful secret».

Οι φράσεις παραπέμπουν στο μήνυμα της κάρτας προς τον Έπστιν, την οποία αποκάλυψε η Wall Street Journal και στη συνέχεια δημοσίευσαν Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η αρχική κάρτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, είχε σταλεί το 2003, όταν η Γκισλέιν Μάξγουελ συγκέντρωνε ευχές από φίλους και γνωστούς του Έπστιν για ένα άλμπουμ γενεθλίων.

Το μήνυμα ήταν γραμμένο μέσα στο περίγραμμα γυμνής γυναικείας φιγούρας και είχε τη μορφή διαλόγου ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, με τα ονόματα Donald και Jeffrey.

Στη σατιρική εκδοχή του Κίμελ, το ίδιο ύφος μεταφέρεται στα 80ά γενέθλια του Τραμπ. Ο παρουσιαστής κράτησε τη φράση «A pal is a wonderful thing» και το «may every day be another wonderful secret», αλλά αντικατέστησε τη γυναικεία φιγούρα με ένα πρόχειρο περίγραμμα γυμνού σώματος που παραπέμπει στον Τραμπ.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπστιν ήταν γραμμένο μέσα στο περίγραμμα γυναικείου σώματος και κατέληγε στη φράση «may every day be another wonderful secret».

Η Wall Street Journal είχε γράψει ότι η κάρτα βρισκόταν σε δερματόδετο άλμπουμ που είχε ετοιμαστεί για τα 50ά γενέθλια του Έπστιν. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι το άλμπουμ περιλάμβανε επιστολές, ποιήματα, φωτογραφίες και ευχές από πρόσωπα του κύκλου του.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε ή υπέγραψε την κάρτα και έχει κινηθεί νομικά κατά της Wall Street Journal.

Η ανάρτηση του Κίμελ κυκλοφόρησε ευρέως στα αμερικανικά μέσα ψυχαγωγίας,καθώς συνέπεσε με τις εκδηλώσεις για τα 80ά γενέθλια του Τραμπ.

Ο Κίμελ έχει επανειλημμένα σατιρίσει τον Τραμπ για τις σχέσεις του με τον Έπστιν, αλλά και για τις επιθέσεις του προέδρου εναντίον του παρουσιαστή. Η τελευταία του ανάρτηση είναι ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρά δημόσια κόντρα τους, αυτή τη φορά με μια εικόνα που ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις του κύκλου Τραμπ.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Variety