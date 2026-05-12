Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Ο Στίβεν Κόλμπερτ κάλεσε τους πιο διάσημους συναδέλφους του στο πλατό του Late Show λίγες ημέρες πριν από το τέλος. Θα μπορούσε να είναι ένα συγκινητικό τηλεοπτικό reunion. Έγινε κάτι καλύτερο: μια βραδιά όπου το αμερικανικό late night κοίταξε την κρίση του στα μάτια και, φυσικά, κατέληξε να μιλάει για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλευρό του Κόλμπερτ στο επεισόδιο της Δευτέρας, επαναφέροντας την παρέα του Strike Force Five. Οι πέντε παρουσιαστές είχαν δημιουργήσει το podcast το 2023, στη διάρκεια της απεργίας στο Χόλιγουντ, για να στηρίξουν οικονομικά τα συνεργεία και τους εργαζόμενους των εκπομπών τους.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν τους ένωσε μια απεργία. Τους ένωσε ένα τέλος. Το The Late Show with Stephen Colbert ρίχνει αυλαία στις 21 Μαΐου, μετά την απόφαση της CBS να βάλει τέλος όχι μόνο στην εκπομπή του Κόλμπερτ, αλλά συνολικά στο franchise του Late Show.

Ο Κόλμπερτ ζήτησε από τους καλεσμένους του να κάνουν την υπεράσπιση του late night. Γιατί να υπάρχει ακόμη; Γιατί να συνεχίσει να έχει θέση σε μια τηλεόραση που βλέπεται πια σε κομμάτια, σε clips, σε YouTube, σε timelines και όχι απαραίτητα την ώρα που προβάλλεται;

Ο Κίμελ απάντησε πρώτος, θυμίζοντας ότι οι εκπομπές δεν χάθηκαν απλώς επειδή άλλαξε ο τρόπος που τις βλέπει το κοινό. «Ο κόσμος μάς βλέπει στο YouTube», είπε, πριν περάσει στο αστείο που πήρε το μεγαλύτερο γέλιο: όταν ο ίδιος είχε βγει προσωρινά από τον αέρα, κάποιοι ακύρωσαν το Disney+. Γιατί, ρώτησε το κοινό, δεν ακυρώνουν τώρα το Paramount+ για τον Κόλμπερτ; «Επειδή δεν το είχατε εξαρχής;»

Και μετά ήρθε, αναπόφευκτα, ο Τραμπ. Ο Κόλμπερτ ρώτησε τους συναδέλφους του αν, όταν ξεκινούσαν στην κωμωδία, είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα έκαναν μια δουλειά για την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είχε τόσο έντονη άποψη.

Ο Κίμελ απάντησε με αναφορά στη δική του πρόσφατη σύγκρουση με τη Μελάνια Τραμπ. «Ξέρεις τι είναι ακόμα πιο παράξενο; Ότι κάνουμε μια δουλειά για την οποία έχει έντονη άποψη και η γυναίκα του», είπε. Ο Μάιερς το πήρε αμέσως: «Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αποφύγει αυτό το κομμάτι»

Ο Όλιβερ θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε, μέσα από το κοινό group chat των παρουσιαστών, ότι ο Κίμελ είχε μπει ξανά σε περιπέτειες με την Πρώτη Κυρία. Όπως είπε, υπάρχει κάτι μοναδικό στο να λαμβάνεις μήνυμα από τον Κίμελ που γράφει απλώς «ωχ» και να ακολουθεί μια φωτογραφία της Μελάνια θυμωμένης μαζί του.

Ο Μάιερς έδωσε ίσως την πιο ωραία ατάκα της βραδιάς. Είπε ότι του αρέσει όταν ο Τραμπ ανεβάζει σχόλια στο Truth Social την ώρα που προβάλλεται η εκπομπή του, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον βλέπει ζωντανά. «Εκτιμώ ότι παρακολουθεί γραμμική τηλεόραση», είπε. «Αν πρέπει να κάνω την υπεράσπιση του late night, είναι ότι οι ηγέτες του ελεύθερου κόσμου το βλέπουν την ώρα που παίζεται».

Κάτω από το αστείο, βέβαια, υπάρχει η πραγματική ιστορία. Η CBS ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι βάζει τέλος στο Late Show, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «οικονομική». Όμως η ακύρωση της εκπομπής του Κόλμπερτ έχει συνδεθεί από πολλούς σχολιαστές με το πολιτικό βάρος που απέκτησε το late night στην εποχή Τραμπ και με τις επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από την Paramount και τη Skydance.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, που θα εμφανιστεί επίσης στα τελευταία επεισόδια του Κόλμπερτ, δεν μάσησε τα λόγια του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, είπε ότι ο Κόλμπερτ «πετάχτηκε έξω» για να μη δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο και χαρακτήρισε τα στελέχη του CBS «lying weasels».

Η βραδιά έκλεισε ξανά με την παρέα. Οι πέντε παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσει ένα ειδικό βίντεο-επεισόδιο του Strike Force Five στις 13 Μαΐου, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο World Central Kitchen. Όπως και το αρχικό podcast, η κίνηση μοιάζει με αστείο μεταξύ φίλων, αλλά λειτουργεί και σαν μικρή συλλογική άμυνα.

Το The Late Show with Stephen Colbert ολοκληρώνεται στις 21 Μαΐου. Αν το χθεσινό επεισόδιο έδειξε κάτι, είναι ότι το late night δεν υπερασπίζεται πια απλώς την τηλεοπτική του θέση. Υπερασπίζεται την ίδια του την ανάγκη να υπάρχει σε μια Αμερική όπου ακόμη και ο πρόεδρος, θυμωμένος ή όχι, φαίνεται να το παρακολουθεί στην ώρα του.