Ο Τζίμι Κίμελ βλέπει το τέλος της late-night τηλεόρασης να πλησιάζει: «Δεν πεθαίνουμε, μας δηλητηριάζουν»

Ο Τζίμι Κίμελ δεν βλέπει πια το τέλος της αμερικανικής late-night τηλεόρασης σαν μια θεωρητική συζήτηση. Μετά το φινάλε του Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ, βλέπει, όπως λέει, το πιθανό δικό του μέλλον.

Σε νέο εκτενές προφίλ του Vulture / New York Magazine, ο παρουσιαστής του Jimmy Kimmel Live! μιλά για τη δική του κόπωση, την πίεση που δέχεται το late-night από την πολιτική και τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και για το αβέβαιο μέλλον του στο ABC.

«Νιώθω λίγο ηττημένος από αυτό», είπε ο Κίμελ για το τέλος της εκπομπής του Κόλμπερτ. «Με πολλούς τρόπους, νιώθω σαν να κοιτάζω το δικό μου μέλλον».

Ο ίδιος αμφισβητεί την ιδέα ότι το late-night απλώς χάνει τη σημασία του επειδή πέφτουν τα παραδοσιακά τηλεοπτικά νούμερα. Όπως υποστηρίζει, αν υπολογιστούν μαζί οι online προβολές και η τηλεοπτική τηλεθέαση, οι late-night παρουσιαστές παρακολουθούνται από περισσότερους ανθρώπους από ποτέ.

«Δεν πεθαίνουμε απλώς από φυσικά αίτια», είπε. «Μας δηλητηριάζουν».

Το CBS απέδωσε το τέλος του Late Show σε οικονομικούς λόγους. Ο Κίμελ όμως εμφανίζεται δύσπιστος απέναντι σε αυτή την εξήγηση, ειδικά μετά τα δημοσιεύματα ότι το δίκτυο είχε προσπαθήσει να πείσει τον Κόλμπερτ να υπογράψει πολυετή επέκταση συμβολαίου πριν αποφασιστεί το τέλος της εκπομπής.

Την ίδια ώρα, ούτε το δικό του μέλλον είναι δεδομένο. Το συμβόλαιο του Κίμελ με το ABC λήγει τον Μάιο του 2027, μετά από μονοετή επέκταση, αντί για τη συνηθισμένη τριετή ανανέωση που είχε λάβει στο παρελθόν. Ο ίδιος είπε ότι, σε αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών, οι συζητήσεις για την επόμενη επέκταση είχαν ήδη αρχίσει. Αυτή τη φορά, μέχρι τα τέλη Μαΐου, δεν είχαν ξεκινήσει.

«Δεν ξέρω τι θα θέλει να κάνει το ABC», είπε. «Είναι μια ασυνήθιστη θέση, αλλά έχω ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου και αυτό είναι που συμφώνησα».

Ο Κίμελ παρουσιάζει το Jimmy Kimmel Live! από το 2003 και έχει μιλήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Στο προφίλ αναφέρει ότι πριν από έξι χρόνια είχε πει στο δίκτυο πως πίστευε ότι θα είχε τελειώσει όταν ο Τζο Μπάιντεν θα ήταν πρόεδρος. Αυτό, τελικά, δεν συνέβη.

Η πιθανή αποχώρηση όμως δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Κίμελ έχει χτίσει γύρω από την εκπομπή ένα δίκτυο συνεργατών, φίλων και συγγενών. Η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίρνι, είναι εκτελεστική παραγωγός και επικεφαλής σεναριογράφος, ενώ στην εκπομπή έχουν εργαστεί ή εργάζονται μέλη της οικογένειάς του και φίλοι του από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ο παλιός του συνεργάτης Άνταμ Καρόλα περιγράφει αυτή τη σχέση ως ένα «χρυσό κλουβί ευθύνης». Ο Κίμελ, λέει, μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά σκέφτεται τους ανθρώπους που εξαρτώνται από την εκπομπή.

Ο ίδιος το θέτει πιο απλά. «Είναι σημαντικό για μένα να είμαι υπεύθυνος», είπε. «Ξέρω ότι θα μπορούσα να φύγω μέσα σε μια έκρηξη δόξας και να πάρω πολύ χειροκρότημα, αλλά θα ήταν πολύ εγωιστικό».

Στο φόντο υπάρχει και η σύγκρουσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον τελευταίο χρόνο, ο Κίμελ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, ενώ το ABC είχε αποσύρει προσωρινά την εκπομπή του από τον αέρα για σχεδόν μία εβδομάδα μετά από σχόλιό του για την αντίδραση του περιβάλλοντος Τραμπ στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Πιο πρόσφατα, ο Τραμπ ζήτησε ξανά την απομάκρυνσή του, μετά από αστείο του Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ σε σατιρικό μονόλογο πριν από το Δείπνο Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ο Κίμελ λέει ότι μέχρι τώρα είχε «την αλήθεια» ως άμυνα. Αναρωτιέται όμως τι θα συμβεί αν κάποια στιγμή κάνει όντως λάθος.

Παρά την πολιτική ένταση, το προφίλ δεν παρουσιάζει μόνο έναν παρουσιαστή σε σύγκρουση με την εξουσία. Παρουσιάζει και έναν κουρασμένο άνθρωπο που προσπαθεί να φανταστεί τη ζωή του μετά από μια εκπομπή που τον καθόρισε για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Επαγγελματικά, δεν έχω ιδέα τι θα κάνω μετά από αυτό», είπε. «Η ελευθερία είναι αυτό που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω για ψάρεμα επειδή το ψάρεμα είναι καλό».

με στοιχεία από The Wrap