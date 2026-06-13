Ο Tupac μπαίνει σε videogame και διχάζει τους θαυμαστές του

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Tupac Shakur πρόκειται να εμφανιστεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο βιντεοπαιχνίδι Stranger Than Heaven της Sega, μια απόφαση που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το πώς χρησιμοποιείται η εικόνα καλλιτεχνών μετά τον θάνατό τους.

Ο θρυλικός ράπερ, που δολοφονήθηκε το 1996 σε ηλικία 25 ετών, θα εμφανιστεί στο παιχνίδι ως χαρακτήρας με το όνομα Amaru, από το μεσαίο του όνομα. Πρόκειται για μία από τις πιο υψηλού προφίλ ψηφιακές αναπαραστάσεις του καλλιτέχνη των τελευταίων ετών.

Η αποκάλυψη έγινε στο Summer Game Fest, μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της βιομηχανίας των videogames. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού υποστήριξαν ότι η ενσωμάτωση του Tupac έγινε σε συνεργασία με την οικογένεια και το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του, τονίζοντας ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία του χαρακτήρα.

Το Stranger Than Heaven αναπτύσσεται από τη ιαπωνική Ryu Ga Gotoku Studio, δημιουργό της δημοφιλούς σειράς Like a Dragon (γνωστής παλαιότερα ως Yakuza). Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του 20ού αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του στούντιο μέχρι σήμερα.

Μαζί με τον Tupac θα συμμετέχει και ο Snoop Dogg

Πέρα από τον Tupac, στο παιχνίδι συμμετέχει και ο Snoop Dogg, μαζί με τον γιο του, Κορντέλ Μπρόντους. Ο ίδιος ο Snoop Dogg δήλωσε ότι συνεργάστηκε στενά με όσους διαχειρίζονται την κληρονομιά του Tupac και υποστήριξε ότι η παρουσία του εκλιπόντος ράπερ στο παιχνίδι ήταν μια φυσική επιλογή.

«Η παρουσία και το πνεύμα του εξακολουθούν να είναι ζωντανά», ανέφερε ο ράπερ κατά την παρουσίαση του παιχνιδιού στο Summer Game Fest.

Οι δημιουργοί υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή αναπαράσταση του Tupac βασίστηκε αποκλειστικά σε αρχειακό υλικό και φωτογραφίες και ότι κάθε πτυχή του χαρακτήρα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της οικογένειας και του ιδρύματος που διαχειρίζεται τα δικαιώματά του.

Όταν ο Tupac «εμφανίστηκε» στην Coachella

Ωστόσο, η ανακοίνωση αναζωπύρωσε μια ευρύτερη συζήτηση που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας: μέχρι ποιο σημείο είναι αποδεκτή η μεταθανάτια αξιοποίηση διάσημων προσωπικοτήτων.

Ο Tupac έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων συζητήσεων. Η πιο γνωστή περίπτωση ήταν η ψηφιακή του εμφάνιση στο φεστιβάλ Coachella το 2012, όταν ένα ολογραφικό αντίγραφο του ράπερ εμφανίστηκε επί σκηνής δίπλα στους Snoop Dogg και Dr. Dre, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Έκτοτε, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά, ενώ η εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει εντείνει τις ανησυχίες γύρω από τη χρήση της εικόνας, της φωνής και της καλλιτεχνικής ταυτότητας ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Η διαχείριση της κληρονομιάς του Tupac έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, Αφένι Σακούρ, το 2016, τον έλεγχο του ιδρύματος ανέλαβε ο μουσικός παραγωγός Τομ Γουόλεϊ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον ράπερ όσο ήταν εν ζωή.

Το 2022, η αδελφή του Tupac προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον του Γουόλεϊ, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για κακοδιαχείριση περιουσιακών στοιχείων και παραβίαση των υποχρεώσεών του ως διαχειριστή.

Με πληροφορίες από NME Magazine