Ο Τραμπ αγόρασε χρέος της Netflix εν μέσω της «μάχης» της Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros

Η Paramount μπορεί να κέρδισε τη μάχη για τη Warner Bros. Discovery, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ποντάρει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Netflix.

Την ώρα που η Paramount προσπαθούσε να αποσπάσει τη Warner Bros. από τον «κολοσσό» του streaming, ο Τραμπ προσέθετε περισσότερα ομόλογα της Netflix στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με οικονομικές δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη.

Οι δηλώσεις δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αγόρασε χρέος της Netflix αξίας μεταξύ 600.000 και 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, προσθέτοντάς το στα ομόλογα της Netflix αξίας 500.000 έως 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε αγοράσει τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την ανακοίνωση της μεγάλης συμφωνίας της Netflix για τη Warner.

Οι αγορές ομολόγων ήταν μόνο δύο από τις δεκάδες αγοραπωλησίες που γνωστοποίησε ο Τραμπ την Τετάρτη. Το έγγραφο υπογράφηκε από τον ίδιο στις 26 Φεβρουαρίου, όμως οι αγορές πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 20 Ιανουαρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ η δήλωση του Δεκεμβρίου έδειχνε πως ο Τραμπ είχε αποκτήσει και ομόλογα της Warner Bros. Discovery, η νέα δήλωση δεν περιλαμβάνει κανένα χρέος της WBD. Περιλαμβάνει, ωστόσο, αγορές ομολόγων της SiriusXM, επίσης αξίας μεταξύ 600.000 και 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι οι επενδύσεις του Αμερικανού προέδρου έχουν στόχο να αναπαράγουν καθιερωμένους χρηματιστηριακούς δείκτες και ότι «ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς επενδύεται το χαρτοφυλάκιο ή πότε γίνονται αγορές και πωλήσεις. Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους διαχειριστές».

Παρόλα αυτά, η απόκτηση χρέους της Netflix εν μέσω της μάχης για τη Warner προσθέτει ένα στοιχείο ίντριγκας, ιδιαίτερα επειδή η συμφωνία της Netflix κατέρρευσε την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση του Σαράντος με τον Τραμπ και την προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω κωλύματος στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, η Netflix επέλεξε να μην αυξήσει την προσφορά του για τη Warner, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη διεκδίκησή της. Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Σαράντος επικοινώνησαν τηλεφωνικά αργότερα το ίδιο βράδυ, αφού η Netflix είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από τη συμφωνία.

Η Netflix αποχώρησε από τη συμφωνία με αποζημίωση ακύρωσης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού.

Ο Τραμπ, ωστόσο, διατηρεί μια συνεχιζόμενη οικονομική σχέση με τη Warner Bros.

Η τελευταία πλήρης ετήσια οικονομική του δήλωση περιλάμβανε πληρωμή από τη Warner συνολικού ύψους 333,31 δολαρίων. Πρόκειται για δικαιώματα από cameo εμφανίσεις του στην ρομαντική κομεντί Two Weeks Notice (2002) και στις τηλεοπτικές σειρές Suddenly Susan και The Fresh Prince of Bel-Air.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter