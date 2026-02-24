Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στο «Lincoln in the Bardo»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τομ Χανκς ετοιμάζεται να ενσαρκώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Αβραάμ Λίνκολν στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Lincoln in the Bardo», παραγωγής της Starburns Industries.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 16ου προέδρου των ΗΠΑ, ο Τομ Χανκς θα συμμετέχει και ως παραγωγός. Το πρότζεκτ βασίζεται στο best seller του Τζορτζ Σόντερς και θα υλοποιηθεί μέσω της Playtone, της εταιρείας παραγωγής του ηθοποιού, μαζί με τον συνεργάτη του Γκάρι Γκέτζμαν. Ο ίδιος ο Σόντερς υπογράφει το σενάριο, ενώ στη σκηνοθεσία και την παραγωγή θα βρίσκεται ο Ντιουκ Τζόνσον, ο οσκαρικά υποψήφιος δημιουργός του «Anomalisa».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χανκς υποδύεται υπαρκτά πρόσωπα: στο παρελθόν έχει βρεθεί, μεταξύ άλλων, στον ρόλο του αστροναύτη Τζιμ Λάβελ («Apollo 13»), του πιλότου Τσέσλι «Σάλι» Σάλενμπεργκερ («Sully»), του αρχισυντάκτη της Washington Post Μπεν Μπράντλι («The Post»), του Φρεντ Ρότζερς («A Beautiful Day in the Neighborhood») και του Γουόλτ Ντίσνεϊ («Saving Mr. Banks»). Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα υποδυθεί πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τομ Χανκς: Ο ρόλος του στη νέα ταινία για τον Λίνκολν

Η ζωή του Λίνκολν - από την ηγεσία του κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο μέχρι την κατάργηση της δουλείας, όπως την είδαμε και στο «Lincoln» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που χάρισε στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου - και η δολοφονία του το 1865 έχουν συχνά αποτελέσει υλικό για σινεμά και τηλεόραση. Το «Lincoln in the Bardo», όμως, εστιάζει σε κάτι πολύ πιο προσωπικό: στη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον 11χρονο γιο του, που έχει μόλις πεθάνει.

Για να αποτυπώσει αυτή την πιο «εσωτερική» πλευρά της ιστορίας, η παραγωγή θα συνδυάσει stop-motion animation (τεχνική animation όπου ακίνητα αντικείμενα, όπως κούκλες, πηλός, Lego φωτογραφίζονται καρέ-καρέ, μετακινούμενα ελαφρώς σε κάθε λήψη) και «ζωντανή δράση», προσεγγίζοντας, όπως περιγράφεται, «θέματα αγάπης, ενσυναίσθησης και της ανθρώπινης ικανότητας μπροστά σε μια αδιανόητη απώλεια», μέσα από ένα σύνολο χαρακτήρων «ζωντανών και νεκρών, ιστορικών και επινοημένων».

Την παραγωγή για τη Starburns Industries υπογράφουν οι Ντιουκ Τζόνσον, Πολ Γιανγκ και Ντέβον Γιανγκ Ραμπίνοβιτς. Εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Στίβεν Σαρεσιάν, Άαρον Μίτσελ και ο ίδιος ο Σόντερς. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από Variety