Ο Τιμοτέ Σαλαμέ διαφήμισε την πλατφόρμα όπου το χάος γίνεται στοίχημα και όλοι εξοργίστηκαν

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής στα social media, μετά τη συμμετοχή του σε νέα διαφήμιση της Kalshi, μιας ακόμη στοιχηματικής πλατφόρμας αγορών προβλέψεων που επιτρέπει στους χρήστες να ποντάρουν στην έκβαση πραγματικών γεγονότων.

Το μονόλεπτο spot σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Λίνους Σάντγκρεν. Στη διαφήμιση, ο Σαλαμέ επαναλαμβάνει το όνομα της Kalshi σε φαινομενικά άσχετες καθημερινές σκηνές: στον οδοντίατρο, σε έναν καβγά με γείτονες και ενώ δοκιμάζει πλήκτρα σε κατάστημα μουσικών οργάνων.

Η αισθητική της καμπάνιας κινείται στο γνώριμο, ελαφρώς παράξενο και αυτοαναφορικό ύφος με το οποίο ο ηθοποιός έχει χτίσει μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας του. Το GQ σημειώνει ότι η διαφήμιση είναι η πρώτη φάση μιας ευρύτερης, πολυετούς συνεργασίας του Σαλαμέ με την Kalshi.

Αυτή τη φορά, όμως, το ίντερνετ δεν είδε απλώς ακόμη ένα περίεργο διαφημιστικό του Τιμοτέ Σαλαμέ. Πολλοί χρήστες αντέδρασαν στην επιλογή του να συνεργαστεί με μια πλατφόρμα που ανήκει στον χώρο των αγορών προβλέψεων, έναν τομέα που αντιμετωπίζεται συχνά ως γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο στοίχημα, την τεχνολογία και την κερδοσκοπία πάνω στην πραγματικότητα.

«Έπρεπε κάπως να πληρώσει τις θέσεις δίπλα στο παρκέ», σχολίασε ένας χρήστης στο Instagram, αναφερόμενος στις πρόσφατες εμφανίσεις του ηθοποιού σε αγώνες των Νιου Γιορκ Νικς. Άλλοι ήταν πιο σκληροί. «Πούλησε την ψυχή του», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος τον κάλεσε να μη διαφημίζει «αρπακτικές αγορές προβλέψεων».

Η Kalshi περιγράφει τον εαυτό της ως αγορά όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν προβλέψεις για την έκβαση γεγονότων, από αθλητικούς αγώνες μέχρι πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις. Κάθε πρόβλεψη μετατρέπεται σε συμβόλαιο που αποδίδει χρήματα αν επιβεβαιωθεί.

Αυτό ακριβώς έκανε την καμπάνια τόσο ευαίσθητη. Ο Σαλαμέ δεν διαφημίζει απλώς ένα προϊόν. Δανείζει την εικόνα ενός από τους πιο αγαπητούς σταρ της γενιάς του σε μια πλατφόρμα που μετατρέπει την ίδια την επικαιρότητα σε πεδίο πονταρίσματος.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ διαφήμισε μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να ποντάρουν πάνω σε πραγματικά γεγονότa- και πολλοί fans του μίλησαν για ξεπούλημα.

Και ίσως γι’ αυτό η αντίδραση ήταν τόσο γρήγορη. Γιατί ο Τιμοτέ Σαλαμέ, που μέχρι τώρα μπορούσε να εμφανίζεται ως το χαρισματικό, λίγο αλλόκοτο πρόσωπο μιας νέας χολιγουντιανής γενιάς, βρέθηκε ξαφνικά στο κέντρο μιας πολύ πιο κυνικής οικονομίας: εκείνης όπου ακόμη και το χάος του κόσμου μπορεί να γίνει διαφημιστικό σλόγκαν.

Με στοιχεία από TheWrap