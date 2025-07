Ο Τάρον Έγκερτον δεν θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ

Ο 35χρονος Ουαλός ηθοποιός Τάρον Έγκερτον, γνωστός από τις κατασκοπευτικές ταινίες Kingsman: The Secret Service (2014) και Kingsman: The Golden Circle (2017), ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

«Νομίζω ότι είμαι πολύ... 'ακατάστατος' για αυτόν τον ρόλο», δήλωσε στο Collider. «Μου αρέσει πολύ ο Τζέιμς Μποντ, και ειδικά η περίοδος του Ντάνιελ Κρεγκ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήμουν καλός σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί φοβεροί, νεότεροι ηθοποιοί που θα ήταν καταπληκτικοί. Νομίζω ότι μια τέτοια ευκαιρία θα πήγαινε χαμένη σε μένα».

Ο Aaron Taylor-Johnson, που πρωταγωνίστησε στο Bullet Train, φημολογείται ως το επικρατέστερο όνομα για τη διαδοχή του Κρεγκ στον ρόλο του 007, ενώ και ο Idris Elba έχει ακουστεί κατά καιρούς.

Ο Aaron Taylor-Johnson

Μετά την ανακοίνωση ότι ο σκηνοθέτης του Dune, Denis Villeneuve, θα αναλάβει την επόμενη παραγωγή της Amazon-MGM, έχουν ενταθεί οι εικασίες ότι ηθοποιοί όπως οι Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson και Timothée Chalamet βρίσκονται επίσης υπό σκέψη.

Ο Idris Elba

Ο Έγκερτον εξήγησε πως ένας τόσο μεγάλος ρόλος μπορεί να αποβεί περιοριστικός και απαιτητικός για το σημείο στο οποίο βρίσκεται τώρα η καριέρα του. «Απ’ όσο γνωρίζω, κανείς δεν μου το έχει προτείνει», είπε. «Αλλά επίσης, δεν είναι σίγουρα το πράγμα που θα με έκανε πιο ευτυχισμένο. Ένας τέτοιος ρόλος καταλαμβάνει όλη σου τη ζωή».

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον ρόλο το 2019, ολοκληρώνοντας την πορεία του με την ταινία No Time To Die το 2021. Κατά τη διάρκειά της θητείας του, είχε τη μεγαλύτερη συνεχόμενη παρουσία στον ρόλο του πράκτορα 007, που βασίζεται στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ.

Η ιστορία του Τζέιμς Μποντ μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1962, με την ταινία Dr No και πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ο Κρεγκ εμφανίστηκε συνολικά σε πέντε ταινίες: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015), και No Time To Die (2021).

Όταν ρωτήθηκε από το Variety ποιον θα ήθελε να δει ως διάδοχό του στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ο Κρεγκ απάντησε: «Δεν με νοιάζει».