Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έδειξε στον Κόλμπερτ μια πρώτη γεύση από τη νέα του ταινία με εξωγήινους

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ βρέθηκε στον Στίβεν Κόλμπερτ σε μια από τις τελευταίες εκπομπές του Late Show και έφερε μαζί του μια πρώτη γεύση από τη νέα του ταινία με εξωγήινους.

Ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Τρίτης 19 Μαΐου, στην τελευταία εβδομάδα του The Late Show with Stephen Colbert, λίγο πριν το φινάλε της 21ης Μαΐου. Στην εκπομπή παρουσίασε νέο υλικό από το Disclosure Day, τη νέα sci-fi ταινία του, που τον επιστρέφει σε ένα από τα πιο εμβληματικά πεδία του σινεμά του: την επαφή με εξωγήινη ζωή.

Το Disclosure Day έχει ως αφετηρία την αποκάλυψη απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων για εξωγήινους και UFOs. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, η επαφή με εξωγήινη ζωή προκαλεί απρόσμενες δυνάμεις στους βασικούς χαρακτήρες, ανοίγοντας ξανά ένα θέμα που ο Σπίλμπεργκ έχει μετατρέψει σε κινηματογραφικό μύθο εδώ και δεκαετίες.

Η εμφάνιση είχε, αναπόφευκτα, και κάτι από τηλεοπτικό αποχαιρετισμό. Το Late Show ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Μαΐου με ένα extended finale στο CBS. Μαζί του τελειώνει και το ίδιο το franchise του Late Show, που ξεκίνησε με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν και έγραψε 33 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας.

Η τελευταία εβδομάδα του Κόλμπερτ έχει χτιστεί σαν αποχαιρετιστήριο πέρασμα φίλων, συμμάχων και μεγάλων ονομάτων από το Ed Sullivan Theater. Στο επεισόδιο της Τρίτης, δίπλα στον Σπίλμπεργκ, βρέθηκαν επίσης ο Τζον Στιούαρτ και ο Ντέιβιντ Μπερν.

Η παρουσία του Σπίλμπεργκ αποκτά ιδιαίτερο βάρος γιατί συνδέει δύο τέλη και μία επιστροφή: το τέλος ενός ιστορικού late-night θεσμού και την επιστροφή ενός από τους μεγαλύτερους λαϊκούς μυθοπλάστες του αμερικανικού σινεμά στο πεδίο των εξωγήινων, εκεί όπου υπέγραψε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της καριέρας του.

Από το Close Encounters of the Third Kind μέχρι το E.T., ο Σπίλμπεργκ δεν αντιμετώπισε ποτέ τους εξωγήινους μόνο ως θέαμα. Τους είδε ως φόβο, θαύμα, παιδική επιθυμία, οικογενειακό τραύμα, κοινωνική αγωνία και ανάγκη για επαφή. Γι’ αυτό και το Disclosure Day έχει ενδιαφέρον όχι απλώς ως ακόμη ένα sci-fi project, αλλά ως επιστροφή σε έναν από τους πιο βαθιά σπιλμπεργκικούς τόπους.

Το φιλμ αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 12 Ιουνίου και διαθέτει ισχυρό καστ, με την Έμιλι Μπλαντ, τον Τζος Ο’Κόνορ, τον Κόλιν Φερθ, την Ιβ Χιούσον και τον Κόλμαν Ντομίνγκο.

Ο Κόλμπερτ, από την άλλη, ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μια εκπομπή που σημάδεψε την αμερικανική late-night τηλεόραση της τελευταίας δεκαετίας. Από το 2015, όταν διαδέχθηκε τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, έφερε στο Late Show τη δική του πολιτική σάτιρα, τη θεατρικότητα και το προσωπικό του ύφος, μετατρέποντας την εκπομπή σε καθημερινό σημείο αναφοράς ειδικά στα χρόνια της έντονης πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ.

φωτογραφία: Getty images

Έτσι, η εμφάνιση του Σπίλμπεργκ δεν ήταν απλώς μια ακόμη στάση προώθησης. Ήταν μια μικρή σκηνή όπου το παλιό Χόλιγουντ, το sci-fi των μεγάλων αισθημάτων και το τέλος ενός τηλεοπτικού θεσμού συναντήθηκαν στο ίδιο γραφείο, λίγο πριν πέσει η αυλαία.

με στοιχεία απο Deadline