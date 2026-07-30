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Ο Στίβεν Κόλμπερτ παίρνει βραβείο κατά της λογοκρισίας μετά το τέλος του «Late Show»

Μετά το τέλος του «Late Show», ο Στίβεν Κόλμπερτ δεν αποχαιρέτησε απλώς την τηλεόραση. Τώρα βραβεύεται ως φωνή κατά της λογοκρισίας, σε μια συγκυρία όπου η σάτιρα μοιάζει ξανά πολιτικά επικίνδυνη.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παίρνει βραβείο κατά της λογοκρισίας μετά το τέλος του «Late Show» Facebook Twitter
φωτογραφία: CBS
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Ο Στίβεν Κόλμπερτ μπορεί να έχασε ένα από τα πιο προβεβλημένα τηλεοπτικά βήματα της αμερικανικής σάτιρας, αλλά το τέλος του «Late Show» στο CBS δεν έκλεισε τη συζήτηση γύρω από τη φωνή του. Αντίθετα, τη μετέφερε αλλού: στα American Book Awards, όπου ο παρουσιαστής τιμήθηκε με βραβείο κατά της λογοκρισίας από το Before Columbus Foundation.

Η βράβευση έρχεται μετά το τέλος της ενδεκάχρονης παρουσίας του Κόλμπερτ στο «The Late Show», μιας εκπομπής που ταυτίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τη σκληρή σάτιρα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Το CBS είχε επικαλεστεί οικονομικούς λόγους για την απόφαση να βάλει τέλος στην εκπομπή και συνολικά στο franchise του «Late Show». Ο ίδιος ο Κόλμπερτ, όπως και άλλες φωνές από τον χώρο της τηλεόρασης και της πολιτικής, είχαν αμφισβητήσει αυτή την εξήγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν η υπόθεση ήταν μόνο λογιστική ή και πολιτική.

Το βραβείο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των 47ων American Book Awards, που διοργανώνει το Before Columbus Foundation, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα και εκδότη Ίσμαελ Ριντ. Το ίδρυμα έχει συνδέσει την ιστορία του με τη στήριξη της πολυφωνίας στην αμερικανική λογοτεχνία και κουλτούρα, έξω από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς κύρους.

Ο Κόλμπερτ μοιράζεται το βραβείο κατά της λογοκρισίας με τον Μίτσελ Κάπλαν, ιδρυτή του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου Books & Books στο Κόραλ Γκέιμπλς της Φλόριντα. Στην ίδια ανακοίνωση τιμήθηκαν επίσης συγγραφείς, εκδότες και άνθρωποι των γραμμάτων, ανάμεσά τους ο Νίκολας Μπογκς για τη βιογραφία του Τζέιμς Μπόλντουιν, ο Τζον Φούγκελσανγκ για το «Separation of Church and Hate», η ποιήτρια Αντέλα Ναχάρο και η συγγραφέας και θεατρική δημιουργός Κάρεν Τέι Γιαμασίτα, η οποία έλαβε βραβείο συνολικής προσφοράς.

Το Before Columbus Foundation δεν τίμησε τον Κόλμπερτ για την τηλεοπτική του καριέρα, αλλά για τη θέση που πήρε η εκπομπή του στη δημόσια συζήτηση για την ελευθερία του λόγου. Μετά το τέλος του «Late Show», ο παρουσιαστής αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως μια γνωστή φωνή της μεταμεσονύχτιας τηλεόρασης, αλλά και ως πρόσωπο σε μια ευρύτερη σύγκρουση γύρω από τη σάτιρα, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και την πολιτική πίεση.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση ήταν οικονομική. Όμως η χρονική και πολιτική συγκυρία είχε ήδη κάνει πολλούς να διαβάσουν την ακύρωση διαφορετικά: ως ένα ακόμη επεισόδιο στη δύσκολη σχέση ανάμεσα στα μεγάλα media, την εταιρική πίεση και την πολιτική εξουσία. Η βράβευση του Κόλμπερτ δεν αποδεικνύει κάτι για τα κίνητρα του δικτύου. Δείχνει όμως ότι η αποχώρησή του από το «Late Show» έχει ήδη καταγραφεί ως κάτι περισσότερο από αλλαγή προγράμματος.

Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έχασε το CBS όταν έκλεισε το «Late Show». Είναι τι σημαίνει όταν μια σατιρική φωνή, αντί να αποχαιρετά απλώς την τηλεόραση, βραβεύεται λίγο μετά ως περίπτωση αντίστασης στη λογοκρισία.

Με στοιχεία από AP, CBS News

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