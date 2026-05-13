Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

Ο Στίβεν Κόλμπερτ φαίνεται πως αποχαιρετά το The Late Show με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο: μοιράζοντας φιλιά στους καλεσμένους του.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του CBS και δεν άφησαν ασχολίαστο το φιλί που είχε ανταλλάξει ο Κόλμπερτ με τον Τζίμι Φάλον το προηγούμενο βράδυ.

Η αρχή έγινε τη Δευτέρα, όταν ο Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς εμφανίστηκαν μαζί στο The Late Show, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας εβδομάδας του Κόλμπερτ. Η κοινή τους εμφάνιση είχε τον αέρα μιας μικρής επανένωσης του Strike Force Five, της ομάδας των παρουσιαστών που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της απεργίας των σεναριογράφων.

Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η συζήτηση πήγε στο αν οι παρουσιαστές έχουν φιλήσει ποτέ καλεσμένο τους στην κάμερα. Ο Κόλμπερτ κοίταξε τον Φάλον, εκείνος του είπε ότι μάλλον απλώς θέλει να τον φιλήσει, και ο οικοδεσπότης του The Late Show τον τράβηξε κοντά του για ένα φιλί.

Μία μέρα μετά, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους ζήτησε να ξαναπαιχτεί το απόσπασμα και άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε κι εκείνη να μπει στη λίστα. «Δεν βλέπει κανείς. Είναι μόνο μεταξύ μας», είπε αστειευόμενη, πριν φιλήσει τον Κόλμπερτ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ο Κόλμπερτ είχε ήδη αποκαλύψει ότι στη διάρκεια της εκπομπής έχει φιλήσει, μεταξύ άλλων, τη Σάλι Φιλντ, την Έλεν Μίρεν, την Άλισον Τζάνεϊ, τον Τζεφ Ντάνιελς και τον Άντριου Γκάρφιλντ. Αυτή τη φορά, όμως, το αστείο πήρε τη μορφή ενός μεγάλου τηλεοπτικού αποχαιρετισμού.

Λίγο αργότερα, ο Πέδρο Πασκάλ κάθισε απέναντι από τον παρουσιαστή και έδειξε πως ήθελε κι εκείνος το δικό του τηλεοπτικό φιλί. Οι δύο άνδρες φιλήθηκαν μπροστά στο κοινό, με τον Πασκάλ να σχολιάζει: «Ζήλεψα».

Ο Κόλμπερτ απάντησε στο ίδιο ύφος: «Δεν υπάρχει λόγος. Όποτε θέλεις. Αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα».

Το The Late Show With Stephen Colbert θα προβάλει το τελευταίο του επεισόδιο στις 21 Μαΐου, κλείνοντας μια διαδρομή 11 σεζόν στο CBS και μια μεγάλη εποχή για το αμερικανικό late night. Τις τελευταίες μέρες, ο Κόλμπερτ έχει καλέσει φίλους, συναδέλφους και πρόσωπα που συνδέθηκαν με την τηλεοπτική του πορεία, μετατρέποντας το φινάλε σε ένα ιδιότυπο, δημόσιο αντίο.

Η αποχαιρετιστήρια ατμόσφαιρα έχει πάρει και μορφή late-night αλληλεγγύης. Ο Τζίμι Κίμελ και ο Τζίμι Φάλον αναμένεται να προβάλουν επαναλήψεις τη βραδιά του τελευταίου επεισοδίου, αφήνοντας τον Κόλμπερτ χωρίς άμεσο ανταγωνισμό στην τελευταία του εμφάνιση.