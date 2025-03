Ο Stephen Graham λέει ότι το «υπέροχο» μήνυμα του Bruce Springsteen τον έκανε να δακρύσει

Ο ηθοποιός Stephen Graham, που αποσπά εξαιρετικές κριτικές για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Adolescence ως πατέρας ενός εφήβου κατηγορούμενου για φόνο, αποκάλυψε ότι η συγκλονιστική του ερμηνεία ως πατέρας του Bruce Springsteen στη νέα ταινία Deliver Me from Nowhere συγκίνησε βαθιά τον ίδιο τον θρυλικό τραγουδοποιό.

Μιλώντας στο podcast Soundtracking της Edith Bowman, ο Graham περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν έλαβε μήνυμα από τον Springsteen, λίγες μόλις ώρες μετά το γύρισμα. «Έτρεχα να προλάβω το αεροδρόμιο και μου ήρθε αυτό το μήνυμα», ανέφερε ο Graham. «Έλεγε απλώς: “Καλύτερο από κάθε βραβείο που θα μπορούσα να λάβω στη ζωή μου”. Έκλαιγα διαβάζοντάς το. Ήταν υπέροχο».

Ο Graham υποδύεται τον Douglas “Dutch” Springsteen, τον αείμνηστο πατέρα του μουσικού, σε μια ταινία που διαδραματίζεται την περίοδο της ηχογράφησης του εμβληματικού άλμπουμ Nebraska το 1982 – έργο που θεωρείται σήμερα ορόσημο της αμερικανικής μουσικής introspection. Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για τη σύνθετη σχέση με τον πατέρα του στην αυτοβιογραφία του Born to Run, φέρεται να συγκλονίστηκε από την ακρίβεια και την ανθρωπιά της ερμηνείας του Graham:

«Ο πατέρας μου πέθανε πριν χρόνια», έγραψε στον ηθοποιό. «Αλλά ένιωσα σαν να τον ξαναείδα σήμερα. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες αυτή τη μνήμη».

Η ταινία Deliver Me from Nowhere, στην οποία τον ρόλο του Springsteen κρατά ο ανερχόμενος Jeremy Allen White (The Bear), αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ. Ο Jeremy Strong του Succession υποδύεται τον μάνατζερ του Springsteen, Jon Landau, χαρακτηρίζοντας τα γυρίσματα ως «μία από τις σημαντικότερες επαγγελματικές εμπειρίες» του.

Ο ίδιος ο Springsteen όχι μόνο ενέκρινε το καστ, αλλά δήλωσε πως ο White «τραγουδά εξαιρετικά» και χαρακτήρισε την επιλογή των ηθοποιών «υπέροχη».

«Ο Bruce είναι ήρωας της εργατικής τάξης», σημείωσε ο Graham. «Το να μπορέσω να του δώσω πίσω μια τόσο προσωπική μνήμη, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσα να λάβω ως ηθοποιός».

Η βιογραφική ταινία ρίχνει φως στις εσωτερικές συγκρούσεις και τις σκιές που συνόδευσαν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το Nebraska – ένα άλμπουμ λιτό, σκοτεινό και βαθιά προσωπικό. Η σχέση του Springsteen με τον πατέρα του, όπως την έχει περιγράψει ο ίδιος, ήταν γεμάτη εντάσεις:

«Με αγαπούσε αλλά δεν με άντεχε», έγραφε στην αυτοβιογραφία του. «Πίστευε πως ανταγωνιζόμουν την αγάπη της μητέρας μου».

Με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι θερμότατες και τις δηλώσεις του ίδιου του Springsteen να επιβεβαιώνουν τη συγκίνηση που του προκάλεσε η ταινία, το Deliver Me from Nowhere αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της επόμενης χρονιάς.

Με πληροφορίες από Guardian