Ο Σταύρος Φλώρος περπάτησε με πι - «Συνέχισε την πρόοδο»

Ο Σταύρος Φλώρος μερικούς μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο παίκτης του Survivor, που ακρωτηριάστηκε έπειτα από ατύχημα με σκάφος την ώρα που ψάρευε, υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο επέστρεψε στη χώρα μας για να συνεχίσει την αποκατάστασή του.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε ένα βίντεο που τον δείχνει να μετακινείται με τη βοήθεια ενός πι.

Ο νεαρός δεν χάνει το χαμόγελο του, ενώ στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση έγραψε: «Συνέχισε την πρόοδο».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει σκηνές από την καθημερινότητά του κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Πολλές φορές έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram για να ενημερώσει τους ακόλουθούς του για την πορεία του αλλά και για να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα.