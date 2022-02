«Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι» επέστρεψε: Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ

Ανατριχιαστικός και το ίδιο τρομακτικός, ο Letherface επιστρέφει στις 18 Φεβρουαρίου στο Netflix.

H πλατφόρμα κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το σίκουελ «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι», πριν από την κυκλοφορία της νέας παραγωγής.

Σεναριακά, η ιστορία εκτυλίσσεται σχεδόν 50 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρωτότυπου του 1974, Texas Chainsaw Massacre. Πρωταγωνιστούν οι Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson και Jacob Latimore ως μια ομάδα φίλων που έρχονται αντιμέτωποι με τον σχιζοφρενή, όταν φτάνουν στην πόλη-φάντασμα του Χάρλοου του Τέξας.

Ενώ βρίσκονται εκεί, συναντούν την Sally Hardesty (που υποδύεται η Olwen Fouere), η οποία ζητά εκδίκηση. Είναι η μόνη που επέζησε από τις μαζικές δολοφονίες του Letherface, τον οποίο υποδύεται ο Mark Burnham.

Τη σκηνοθεσία του νέου «Texas Chainsaw Massacre» όπως είναι ο original τίτλος υπογράφει ο David Blue Garcia ενώ το σενάριο είναι των Fede Álvarez και Rodo Sayagues. Και οι δύο είχαν συνεργάστηκαν στο ριμέικ του Evil Dead του 2013 και στο Don’t Breathe.

Αν και προβάλλεται ως η άμεση συνέχεια της αυθεντικής ιστορίας τρόμου του Tobe Hooper, υπήρξαν πολλά σίκουελ όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Hooper σκηνοθέτησε το δικό του, The Texas Chainsaw Massacre 2, το οποίο είχε αρκετά στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Ακολούθησε το Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III το 1990 και το Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation το 1994.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν επίσης κάποιες προσπάθειες επανεκκίνησης του franchise, κυρίως με το The Texas Chainsaw Massacre του 2003, το Leatherface του 2017 και το Texas Chainsaw 3D του 2013, το οποίο επίσης διαφημίστηκε ως η άμεση συνέχεια του πρωτότυπου.

Αυτό το τελευταίο σίκουελ ωστόσο φαίνεται να στοχεύει σε μία επιτυχία αντίστοιχη του Halloween του 2018, που έφερε πάλι στις οθόνες την εμβληματική ηρωίδα Laurie Strode, που υποδύθηκε η Jamie Lee Curtis, για μία ακόμα φορά.