Ο Σεθ Ρόγκεν κατέρριψε ρεκόρ στα Emmy 2025 – Θρίαμβος για το The Studio

Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τον stand-up κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζι να αναλαμβάνει χρέη οικοδεσπότη. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε η κωμική σειρά της Apple TV+, The Studio, η οποία σάρωσε κατακτώντας 13 βραβεία, μεταξύ αυτών και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Ο Σεθ Ρόγκεν απέσπασε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά και ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί με τον στενό συνεργάτη του Έβαν Γκόλντμπεργκ για το βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, οι δύο δημιουργοί βρέθηκαν στη σκηνή με τους Πίτερ Χάικ, Άλεξ Γκρέγκορι και Φρίντα Πέρες, παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Έτσι, το The Studio καθιερώθηκε ως η κωμική σειρά με τα περισσότερα Emmy σε μία μόνο χρονιά, ενώ ο Ρόγκεν ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων βραβείων σε μία τελετή, που μοιράζεται πλέον με τους Μόιρα Ντέμος, Έιμι Σέρμαν-Παλλαντίνο και Νταν Λέβι.

Μεγάλος νικητής στις μίνι σειρές ήταν το Adolescence, που απέσπασε οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτά για Α΄ Ανδρικό Ρόλο (Στίβεν Γκράχαμ), Β΄ Ανδρικό Ρόλο (Όουεν Κούπερ), Β΄ Γυναικείο Ρόλο (Έριν Ντόχερτι), καθώς και το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Στο ίδιο ύφος, η σειρά The Penguin κέρδισε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Κριστίν Μιλιότι.

Στην κατηγορία της δραματικής σειράς, το The Pitt ξεχώρισε με πέντε βραβεία, ανάμεσά τους αυτά για Καλύτερη Δραματική Σειρά, Α΄ Ανδρικό Ρόλο (Νόα Γουάιλ) και Β΄ Γυναικείο Ρόλο (Κάθριν Λανάσα).

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση του The Late Show With Stephen Colbert στην κατηγορία Καλύτερου Talk Show. Το κοινό χάρισε παρατεταμένο standing ovation στον Κολμπέρ και την ομάδα του, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της λήξης της εκπομπής το 2026.

Η βραδιά επιβεβαίωσε πως τα Emmy παραμένουν όχι μόνο γιορτή της τηλεοπτικής δημιουργίας αλλά και πεδίο ανάδειξης νέων ρεκόρ και συμβολικών στιγμών που γράφουν ιστορία στη βιομηχανία του θεάματος.