Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Στίβεν Κόλμπερτ πέρασε σχεδόν έντεκα χρόνια ρωτώντας τους καλεσμένους του τι σάντουιτς προτιμούν, ποιο ζώο φοβούνται περισσότερο, αν διαλέγουν παράθυρο ή διάδρομο στο αεροπλάνο και τι πιστεύουν ότι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε.

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, το βράδυ της Τετάρτης, ήρθε η ώρα να απαντήσει ο ίδιος.

Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής στο CBS, ο Κόλμπερτ κάθισε στην καρέκλα του καλεσμένου για το δικό του Colbert Questionert, το επαναλαμβανόμενο segment της εκπομπής που υποτίθεται ότι, μέσα από 15 απλές και παράξενες ερωτήσεις, αποκαλύπτει ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος απέναντί του.

Μόνο που αυτή τη φορά οι ερωτήσεις δεν ήρθαν από έναν συνεργάτη του. Ήρθαν από ένα μικρό all-star αποχαιρετιστήριο συμβούλιο: Μπίλι Κρίσταλ, Weird Al Yankovic, Τζος Μπρόλιν, Μάρθα Στιούαρτ, Μαρκ Χάμιλ, Τζιμ Γκάφιγκαν, Τζεφ Ντάνιελς, Τίφανι Χάντις, Έβι ΜακΓκι Κόλμπερτ, Έιμι Σεντάρις, Μπεν Στίλερ, Όμπρεϊ Πλάζα, Τζέιμς Τέιλορ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζον Ντίκερσον.

Ο Ντίκερσον ανέλαβε να παρουσιάζει τους καλεσμένους, ενώ ο καθένας έπαιρνε για λίγο τη θέση του Κόλμπερτ πίσω από το γραφείο και του έκανε μία από τις κλασικές ερωτήσεις του segment.

Στην ερώτηση του Μπίλι Κρίσταλ για το καλύτερο σάντουιτς, ο Κόλμπερτ χώρισε τον χρόνο σε δύο εποχές. Το καλοκαίρι, διάλεξε ένα σάντουιτς με ντομάτα, λεπτό λευκό ψωμί, αλάτι, πιπέρι και λίγη μαγιονέζα, φαγωμένο πάνω από τον νεροχύτη επειδή διαλύεται στα χέρια. Τον υπόλοιπο χρόνο, προτίμησε hot pastrami σε rye bread με μουστάρδα, ιδανικά από το Katz’s Deli.

Ο Τζος Μπρόλιν τον ρώτησε ποιο ζώο φοβάται περισσότερο. Ο Κόλμπερτ απάντησε την trapdoor spider, την αράχνη που κρύβεται και τραβά το θύμα της προς τα μέσα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι κάποιος επιστήμονας έχει δώσει το όνομά του σε ένα είδος τέτοιας αράχνης, κάτι που έκανε την απάντηση ακόμη πιο προσωπικά ενοχλητική.

Η Μάρθα Στιούαρτ τον έβαλε να διαλέξει ανάμεσα σε μήλα και πορτοκάλια. Ο Κόλμπερτ απάντησε ότι δεν μπορείς να βάλεις φυστικοβούτυρο πάνω σε ένα πορτοκάλι, άρα θα ρισκάρει «την οργή των Σεραφείμ» και θα δαγκώσει το μήλο.

Ο Μαρκ Χάμιλ τον ρώτησε αν έχει ζητήσει ποτέ αυτόγραφο. Ο Κόλμπερτ θυμήθηκε τον Στιβ Μάρτιν, έναν από τους κωμικούς που θεωρεί δικούς του ήρωες, και ένα υπογεγραμμένο κομμάτι από headshot που κράτησε στο γραφείο του. Επειδή η κορνίζα μπήκε στη θέση όπου παλιότερα υπήρχε ρολόι, ο Κόλμπερτ είπε ότι στο γραφείο του «είναι πάντα ώρα Στιβ Μάρτιν».

Η πιο προσωπική στιγμή ήρθε όταν η σύζυγός του, Έβι ΜακΓκι Κόλμπερτ, τον ρώτησε για την αγαπημένη του μυρωδιά. Εκείνος απάντησε ότι είναι η μυρωδιά της λοσιόν της όταν εκείνη ετοιμάζεται για να βγουν και ο ίδιος ανεβαίνει τις σκάλες ξέροντας ότι έχει μόλις βγει από το ντους.

Στην ερώτηση για το τι πιστεύει ότι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε, ο Κόλμπερτ δεν έδωσε αστεία απάντηση. Είπε ότι του έρχεται περισσότερο ένα αίσθημα παρά μια βεβαιότητα: πως υπάρχει κάποια μορφή συνέχειας, μια διάχυση του εαυτού μέσα σε κάτι μεγαλύτερο.

Ο Μπεν Στίλερ τον ρώτησε για την πρώτη του ανάμνηση. Ο Κόλμπερτ μίλησε για τη μητέρα του, όταν εκείνη έβαφε ένα δωμάτιο στο σπίτι τους στην Ουάσινγκτον, και για ένα παιδικό όνειρο με τον Snowflake, τον λευκό γορίλα του National Zoo, που δεν μπορούσε τότε να της εξηγήσει. Η πρώτη του ανάμνηση, όπως είπε, είναι στην πραγματικότητα η ανάμνηση ότι δεν μπορούσε να πει τη μνήμη του.

Η Όμπρεϊ Πλάζα τον ρώτησε αν προτιμά γάτες ή σκύλους. Ο Κόλμπερτ απάντησε απλώς: «Σκύλους».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανέλαβε την κλασική ερώτηση «ποιον αριθμό σκέφτομαι;». Ο Κόλμπερτ απάντησε «τρία», εξηγώντας ότι αυτός είναι ο αριθμός που είχε στο μυαλό του όταν παλιότερα η Μέριλ Στριπ και ο Ίθαν Χοκ είχαν μαντέψει σωστά. Ο Ντε Νίρο, πάντως, είχε άλλη απάντηση έτοιμη: «Νόμιζα ότι θα ήταν 2,5 εκατομμύρια. Τόσα είναι τα αρχεία Epstein που ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει στη δημοσιότητα».

Στο τέλος, όταν του ζητήθηκε να περιγράψει την υπόλοιπη ζωή του σε πέντε λέξεις, ο Κόλμπερτ απάντησε: «Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, διασκέδαση».

Το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show With Stephen Colbert προβάλλεται την Πέμπτη 21 Μαΐου. Το CBS έχει ανακοινώσει ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται έπειτα από 11 σεζόν με τον Κόλμπερτ στο τιμόνι, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο της αμερικανικής late-night τηλεόρασης.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Variety