Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ λάνσαρε κρατική εκπομπή μαγειρικής για τη «υγιεινή» Αμερική

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δεν αρκείται να ανακοινώνει διατροφικές οδηγίες. Τώρα τις μαγειρεύει.

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ λάνσαρε το The Real Food Show, μια νέα διαδικτυακή εκπομπή μαγειρικής που θέλει να μετατρέψει τις επίσημες διατροφικές οδηγίες σε εύκολες, οικογενειακές συνταγές για το YouTube. Η υπόσχεση είναι απλή: «αληθινό φαγητό», πρακτικές συμβουλές και γεύματα που, όπου είναι δυνατόν, κοστίζουν κάτω από 5 δολάρια τη μερίδα.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ με τον σεφ Άντριου Γκρουέλ στο The Real Food Show, τη νέα εκπομπή μαγειρικής του αμερικανικού υπουργείου Υγείας.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Κένεντι εμφανίζεται δίπλα στον σεφ Άντριου Γκρουέλ και ετοιμάζει crispy salmon cakes με σαλάτα από μήλο, λευκά φασόλια και πράσινα λαχανικά. Η εκπομπή παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να γίνουν οι νέες διατροφικές οδηγίες πιο οικείες στους Αμερικανούς: λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, περισσότερη έμφαση στο μαγείρεμα στο σπίτι, στην πρωτεΐνη, στα λαχανικά, στα φρούτα και στα τρόφιμα που το υπουργείο περιγράφει ως «real food».

Μέχρι εδώ, θα μπορούσε να είναι ένα συνηθισμένο βίντεο δημόσιας υγείας, γυρισμένο με τη γλώσσα του YouTube. Μόνο που ο παρουσιαστής δεν είναι ένας ουδέτερος κρατικός λειτουργός. Είναι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: ο υπουργός του Τραμπ που έχει συνδεθεί με θέσεις κατά των εμβολίων, με τη συνωμοσιολογική πλευρά του αμερικανικού wellness και με μια σειρά από σχεδόν σουρεαλιστικές ιστορίες γύρω από το φαγητό, τα ζώα και το σώμα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ακολουθεί διατροφή βασισμένη κυρίως στο κρέας και στα ζυμωμένα τρόφιμα. Έχει μιλήσει για την αγάπη του στο ξινολάχανο, το οποίο κάποτε κουβαλούσε μαζί του μέχρι που, όπως είπε, άρχισαν τα παράπονα. Έχει επίσης πει ότι «τρώει τα πάντα» και ότι δεν έχει αντανακλαστικό εμετού. Και, φυσικά, υπάρχει η παλιά ιστορία με τα ζώα σκοτωμένα στον δρόμο: ο Κένεντι έχει μιλήσει για roadkill στην κατάψυξή του, με την καμπάνια του να διευκρινίζει ότι το προόριζε για τα αρπακτικά πουλιά του.

Αυτό είναι το γκροτέσκο κέντρο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που μοιάζει να βγήκε από το πιο σκοτεινό επεισόδιο της αμερικανικής wellness παράνοιας αναλαμβάνει τώρα να «ζωντανέψει» τις επίσημες διατροφικές οδηγίες του κράτους μέσα από μια εκπομπή μαγειρικής.

Το The Real Food Show εντάσσεται στη ρητορική του Make America Healthy Again, της τραμπικής υπόσχεσης ότι η Αμερική θα θεραπευτεί επιστρέφοντας στο «αληθινό» φαγητό, στην οικογένεια, στην κουζίνα και στην απόρριψη των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων. Στην επιφάνεια, η ιδέα είναι σχεδόν αυτονόητη: λιγότερο junk food, λιγότερη ζάχαρη, λιγότερα πρόσθετα, περισσότερο μαγείρεμα στο σπίτι. Κανείς δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα για να δει το πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι η σκηνοθεσία. Η δημόσια υγεία δεν εμφανίζεται εδώ ως σοβαρή, τεκμηριωμένη πολιτική, αλλά ως υβρίδιο υπουργικής καμπάνιας, celebrity content και ιδεολογικού lifestyle. Η διατροφική οδηγία γίνεται επεισόδιο. Ο υπουργός γίνεται παρουσιαστής. Η κρατική πολιτική ντύνεται με το ύφος του influencer που σου δείχνει τι έχει στο ψυγείο του.

Οι νέες διατροφικές οδηγίες που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ιδίως για την έμφαση στην πρωτεΐνη, στο κόκκινο κρέας, στα πλήρη γαλακτοκομικά και στα λιπαρά, σε αντίθεση με δεκαετίες συστάσεων που περιόριζαν την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών. Η επίσημη γλώσσα μιλά για επιστροφή στο «real food». Η πολιτισμική εικόνα, όμως, είναι πιο ανησυχητική: μια κρατική εκδοχή της αγοράς ευεξίας, όπου η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς μετατρέπεται ξαφνικά σε θεσμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εκπομπή δεν πουλά μόνο συνταγές. Πουλά έναν ολόκληρο τρόπο να φαντάζεσαι την υγεία: όχι ως συλλογική υποδομή, πρόσβαση, πρόληψη, επιστήμη και κοινωνική φροντίδα, αλλά ως επιστροφή στο τραπέζι, στην πειθαρχία, στην πρωτεΐνη, στο σπίτι, στην «αλήθεια» του φαγητού. Είναι μια αισθητική καθαρότητας που μοιάζει αθώα μέχρι να συνδεθεί με τον πολιτικό της φορέα.

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Ο Κένεντι, με αυτή την έννοια, δεν είναι απλώς ένας παράξενος παρουσιαστής. Είναι το ιδανικό σύμπτωμα της εποχής. Η δημόσια υγεία δεν αρκεί πια να είναι επιστημονική. Πρέπει να είναι θέαμα. Πρέπει να έχει πρόσωπο. Πρέπει να έχει επεισόδια, guests, thumbnails, slogans και προσωπικές διατροφικές παραξενιές. Ακόμη και το κράτος μοιάζει να ζηλεύει την εξουσία των influencers.

Το The Real Food Show δεν είναι λοιπόν ένα αθώο cooking show. Είναι η εικόνα μιας πολιτικής που έχει καταλάβει ότι η μάχη για το σώμα δεν δίνεται μόνο στα νοσοκομεία, στα σχολεία ή στις ετικέτες των προϊόντων. Δίνεται και στην κουζίνα του YouTube, εκεί όπου ένας υπουργός μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικοδεσπότη, θεραπευτή και μάγειρα της αμερικανικής εθνικής αναγέννησης.

Η Αμερική του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δεν υπόσχεται απλώς να φάει καλύτερα. Υπόσχεται να θεραπευτεί μέσα από ένα πιάτο. Και αυτό, ακριβώς επειδή είναι τόσο γελοίο και τόσο σοβαρό ταυτόχρονα, είναι το πραγματικό θέμα.

Με στοιχεία από The Independent