Ο πρωταγωνιστής του 13 Reasons Why αποκάλυψε τον λόγο που απέχει από την υποκριτική

Ο Ντίλαν Μινέτ, πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix, 13 Reasons Why, αποκάλυψε πως αποφάσισε να αποσυρθεί από την 7η τέχνη.

Συγκεκριμένα, ο Ντίλαν Μινέτ του 13 Reasons Why μίλησε στο The Zac Sang Show πριν λίγες ημέρες και ανέφερε: «Ήμουν τυχερός που βρήκα την επιτυχία με τη σειρά. Ήμουν στο 13 Reasons Why και ήταν πολύ δημοφιλές τότε και ένιωσα πως έφτασα στο αποκορύφωμα σε ό,τι αφορά την ηθοποιία. Όμως, είχε αρχίσει να μοιάζει πολύ με δουλειά και δεν ήθελα να το κάνω».

Ο Μινέτ συμπλήρωσε πως η έμπνευση και η δημιουργικότητα που του έδινε κάποτε η υποκριτική σιγά-σιγά εξαφανίστηκαν, γεγονός που τον οδήγησε να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να αφοσιωθεί στη μπάντα του που ονομάζεται Walllows.

«Νιώθω ότι οι Wallows και η μουσική είναι αυτό το πάθος που είχαμε πάντα ως ομάδα για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται», είπε. «Αισθάνομαι ότι τώρα είμαι σε μια θέση όπου μπορώ να το κάνω αυτό για λίγο καιρό και να το πάω όσο πιο μακριά γίνεται και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να βάλω το 100% του χρόνου και της ενέργειάς μου σε αυτό και να το πάρω πολύ σοβαρά και να δείξω στον κόσμο ότι όλοι το παίρνουμε πολύ σοβαρά.

Όπως δήλωσε ο Μινέτ -ο οποίος δημιούργησε το indie rock συγκρότημα με τον Κόουλ Πρέστον και τον Βρέιντεν Λεμάστερς το 2017- «ακολουθώ αυτό που νιώθω φυσικό και εμπνευσμένο εκείνη τη στιγμή».

Ο 26χρονος αποκάλυψε επίσης ότι σκόπευε να ξεκινήσει ξανά την υποκριτική πέρυσι, αλλά δεν το έκανε λόγω της απεργίας των σεναριογράφων. Και παρόλο που τα τελευταία του σχέδια ήταν το The Dropout και το Scream το 2022, ο ηθοποιός βλέπει τον εαυτό του να επιστρέφει σύντομα στην οθόνη.

«Αρχίζω να νιώθω ότι έχω κάτι να δώσω καλλιτεχνικά και δημιουργικά και σε άλλους τομείς εκτός από τη μουσική αυτή τη στιγμή», εξήγησε ο τραγουδιστής. «Κάποια στιγμή, όταν θα έχουμε εκπληρώσει τα καθήκοντά μας με τους Wallows και θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα διάλειμμα ως συγκρότημα ή απλά να πάρουμε ένα δευτερόλεπτο, τότε θα νιώσω ότι θα έχω την τέλεια έμπνευση για να κάνω κάτι».