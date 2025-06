Ο παρουσιαστής από τα «Στοιχεία της Μπλου» κάνει podcast για τους ενήλικες που χρειάζονται βοήθεια

Ο παρουσιαστής από τα «Στοιχεία της Μπλου», Steve Burns, λανσάρει ένα podcast σχεδιασμένο «για να συνεχίσει να διδάσκει τους ενήλικες που παρακολουθούσαν την εκπομπή του ως παιδιά».

Το podcast, με τίτλο «Alive», θα ασχοληθεί με την ιδέα της «ενηλικίωσης» και «τι σημαίνει να παραμένεις άνθρωπος σε έναν περίπλοκο κόσμο». Η ιδέα ήρθε από το βίντεο που έγινε viral και κυκλοφόρησε ο Burns γύρω στην 25η επέτειο της εκπομπής, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από την εκπομπή και επαίνεσε τους πρώην θεατές του που τώρα είναι ενήλικες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των φοιτητικών δανείων, της εργασίας και των οικογενειών.

«Υπάρχουν χιλιάδες podcast που μπορείς να ακούσεις, αυτό είναι ένα που σε ακούει. Θέλω πραγματικά να συνεχίσω αυτό που ξεκινήσαμε πριν από δεκαετίες... Για εμάς, όλα είχαν να κάνουν με την περίεργη έρευνα. Ήταν να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις. Να ακολουθήσουμε τα στοιχεία που μας βοήθησαν να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη κατανόηση. Το Alive είναι στην πραγματικότητα απλώς μια συνέχεια της ίδιας συζήτησης, μόνο που τώρα είμαστε ενήλικες, προσπαθώντας να κατανοήσουμε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο περίπλοκος. Ακόμα ψάχνουμε, ακόμα μαθαίνουμε, ακόμα προσπαθούμε να συνδεθούμε. Ακόμα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσουμε μαζί» εξηγεί ο Burns.

«Και, ξέρετε, θα υπάρχουν λιγότερα έπιπλα που θα μιλάνε, σίγουρα, αλλά θα συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε πολύ στην πορεία».

Τα «Στοιχεία της Μπλου» ήταν μια αμερικανική διαδραστική εκπαιδευτική παιδική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τους Traci Paige Johnson, Todd Kessler και Angela C. Santomero. Έκανε πρεμιέρα στο Nick Jr. block του Nickelodeon στις 8 Σεπτεμβρίου 1996 και ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου 2006, με συνολικά έξι σεζόν και 143 επεισόδια. Ο αρχικός παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο Steve Burns, ο οποίος έφυγε το 2002 και αντικαταστάθηκε από τον Donovan Patton (ως «Joe») για την πέμπτη και έκτη σεζόν. Η εκπομπή ακολουθεί ένα σκυλάκι με μπλε κηλίδες που ονομάζεται Blue, καθώς αφήνει ένα ίχνος από ενδείξεις-αποτυπώματα πατούσας για τον παρουσιαστή και τους τηλεθεατές για να καταλάβουν τα σχέδιά της για την ημέρα.

Η Lemonada Media, που εξαγοράστηκε πρόσφατα από τον σουηδικό όμιλο PodX, λανσάρει το podcast, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο. Ο τίτλος εντάσσεται στη σειρά podcast, όπως τα Wiser Than Me με την Julia Louis-Dreyfus, Fail Better με τον David Duchovny, The Pink House με τον Sam Smith και άλλα.

«Οι ενήλικες χρειάζονται καθοδήγηση στη ζωή, όπως ακριβώς και τα παιδιά, και ο Steve είναι το τέλειο άτομο για να το κάνει. Αγγίζει κατευθείαν το παιδί που κρύβεις μέσα σου, βοηθώντας τους ακροατές να νιώσουν χαρά, άνεση και περιέργεια. Από την στιγμή που είδαμε τα βίντεο του Steve στο TikTok κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ξέραμε ότι έπρεπε να συνεργαστούμε μαζί του», δήλωσε η Jessica Cordova Kramer, διευθύνουσα σύμβουλος της Lemonada.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter