Πάνος Μιχαλόπουλος: Φέρεται να επιστρέφει τηλεοπτικά - Τι είχε πει σε σπάνιες δηλώσεις του

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται να επιστρέφει τηλεοπτικά.

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με το «Weekend Live», ο Πάνος Μιχαλόπουλος έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση που του έγινε. «Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Alpha, 70 επεισοδίων. Δεν έχουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιερχόμενο της σειράς. Η συμφωνία έχει κλείσει», όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή.

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Δεν μου λείπει η δημοσιότητα»

Σε δηλώσεις του στο «Πρωινό», ο ηθοποιός απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα ότι επιστρέφει τηλεοπτικά, πως: «Εγώ δεν έχω δώσει τίποτα. Το μόνο που έχω πει είναι ότι μιλάω με τον Αμαραντίδη, ο οποίος έγραψε την "Ώρα την καλή" εδώ και είκοσι χρόνια, και του είπα ότι εγώ σταματάω γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν με ενδιαφέρει. "Απλώς αν κάνεις κάτι, το οποίο θα ‘χει ενδιαφέρον, θα το ‘κανα μαζί σου". Ούτε ξέρω τι είναι το σίριαλ. Ούτε ξέρω τι, τι διαπραγματεύεται να καταλάβεις. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα. Ούτε ένα κείμενο, τίποτα, τίποτα, τίποτα.

Άσε γιατί το πήρανε χαμπάρι, γιατί αυτό το ρημάδι, αυτός ο ρουφιάνος που λέγεται ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Το πήρανε χαμπάρι και μου φωνάζανε στη θάλασσα "θα σε δούμε στην τηλεόραση, θα σε δούμε στην τηλεόραση;».

Ο ίδιος σχολίασε ότι: «Δεν μου λείπει η δημοσιότητα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, αυτά που έχω κάνει, καλά ή κακά, παίζονται στην τηλεόραση συνέχεια. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αμαραντίδη και έχουμε σχέση φιλίας περισσότερο, παρά συνεργάτες. Ε, και μου λέει "αν κάνω κάτι, θα ‘ρθεις;", του λέω "άμα κάνεις κάτι, θα ‘ρθω". Κατάλαβες;»..

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ο κόσμος λέει "γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση;"»

Σε σπάνιες δηλώσεις του το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει από τον κόσμο, λόγω της συμμετοχής του σε παλιότερα πρότζεκτ, τα οποία σημείωσαν επιτυχία.

Όπως είπε στο Πρωινό: «Το νιώθω, το βλέπω στο κάθε μου βήμα και βλέπω τον κόσμο να λέει "γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση;". Όχι ότι δεν έχω προτάσεις, πολλές προτάσεις και από σίριαλ.. αλλά πίστεψέ με πάρα πολλά τα χρόνια που δουλεύω. Θέλω να τα αφιερώσω σε εμένα, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Γι΄ αυτό δεν βγαίνω στην τηλεόραση, όχι τίποτε άλλο. Δεν έχω κάτι με την τηλεόραση, την αγαπώ τη βλέπων σας βλέπω όλους, ίσα ίσα. Και θα δώσω και τόπο στα νιάτα ρε γα… να μπουν και νέα παιδιά για όνομα του Θεού. Δεν ήμουν ποτέ μονοφαγάς δεν τα ήθελα όλα μόνο για εμένα, πάντα βοηθούσα τους νέους, γι' αυτό βλέπω και πόσο πολύ με αγαπάνε».

Σε εκείνες τις τηλεοπτικές δηλώσεις, ο Πάνος Μιχαλόπουλος έκανε μια αναδρομή στα 45 χρόνια που πέρασε στην τηλεόραση και τις σπουδαίες προσωπικότητες, με τις οποίες έχει συνεργαστεί.

«Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχεις ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ μέχρι και με τον Παπαγιαννόπουλο έχω παίξει. 45 χρόνια είναι πάρα πολλά

Στην ερώτηση εάν θα επέστρεφε τηλεοπτικά, ο ηθοποιός απάντησε ότι: «Δεν το έχω αποκλείσει», εξηγώντας, «δεν είναι ότι έχω κάτι με κάποιον ή με κάποιο κανάλι. Αυτά είναι βλακείες. Γράφονται παραφιλολογίες. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν με συγκινεί αυτό το πράγμα».

Πάνος Μιχαλόπουλος: Πώς περνά την καθημερινότητά του τα τελευταία χρόνια

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το πώς περνά τη ζωή του μακριά από την τηλεόραση, όλα αυτά τα χρόνια, ο Πάνος Μιχαλόπουλος απάντησε ότι ασχολείται με τη γη και άλλες δραστηριότητες που έχει εντάξει στην καθημερινότητά του.

«Ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Μ' άρεσε πάντα η γη, αυτό που λέμε είμαι αγρότης και αυτό είναι @@@. Έχω μια περιουσία στην Καλαμάτα την έχω δώσει έμπορους και την καλλιεργούν. Έχω έναν υπέροχο κήπο και ασχολούμαι με τα δέντρα.. έχω όλα τα δέντρα.

Τα πάντα. Κάνω κολύμπι χειμώνα καλοκαίρι. Πολλά πράγματα… Διαβάζω...», ενώ σχολίασε και τα σημερινά τηλεοπτικά πρότζεκτ, επισημαίνοντας, τι δεν του αρέσει από τις σειρές. «Έκανα δύσκολες ταινίες ας πούμε δραματικές αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η κωμωδία και οι οικογενειακές σειρές. Δεν υπάρχουν πια αυτά στην τηλεόραση. Βλέπω όλο έχουν κουμπούρια, σκοτώνουν ο ένας τον άλλο, η πεθερά τον πεθερό... Πάει η νύφη με τον γαμπρό, με τον κουμπάρο… τρελαίνομαι», είχε δηλώσει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.



Με πληροφορίες από ΣΚΑΙ, ANT1