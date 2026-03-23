Ο Paapa Essiedu δηλώνει ότι δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του για τη συμμετοχή του στη σειρά «Χάρι Πότερ»

Ο Paapa Essiedu μιλάει ανοιχτά για τις αντιδράσεις οργής που δέχτηκε στο διαδίκτυο, αφότου επιλέχθηκε για τον ρόλο του Severus Snape στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO.

Ο 35χρονος Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο που είχε πρωτοπαρουσιάσει ο αείμνηστος Alan Rickman, ενώ «λάτρευε τον Χάρι Πότερ» όταν ήταν μικρός, όπως δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times.

«Ήμουν μεγάλος αναγνώστης ως παιδί. Η μαμά μου δεν μπορούσε να πληρώσει μπέιμπι σίτερ στις διακοπές, οπότε με πήγαινε στη βιβλιοθήκη», είπε. «Δεν είδα ποτέ τις ταινίες, αλλά τα βιβλία ήταν μια απόδραση όταν άλλα πράγματα ήταν πιο δύσκολα για μένα».

Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο ηθοποιός

Παρά το γεγονός ότι είναι ο ίδιος λάτρης, δεν είχε την πιο θερμή υποδοχή από το κοινό. «Μου έχουν πει: 'Παραιτήσου αλλιώς θα σε σκοτώσω'», ανέφερε για τις ρατσιστικές αντιδράσεις που έχει δεχτεί στο διαδίκτυο.

«Έχει πραγματικά σημασία. Η πραγματικότητα είναι ότι αν κοιτάξω στο Instagram, θα δω κάποιον να λέει: 'Θα έρθω στο σπίτι σου και θα σε σκοτώσω'», είπε στο μέσο ενημέρωσης. Η αρνητικότητα έχει φτάσει στο σημείο όπου άνθρωποι από τον κύκλο του «βλέπουν αυτά τα πράγματα και μου στέλνουν μηνύματα για να ρωτήσουν αν είμαι καλά».

«Ενώ ελπίζω ότι θα είμαι καλά, κανείς δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο επειδή κάνει τη δουλειά του», συνέχισε ο Essiedu. «Πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους στη δουλειά τους. Εγώ παίζω έναν μάγο στο Χάρι Πότερ. Και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με επηρεάζει συναισθηματικά».

Βρίσκει παρηγοριά στην ίδια την ιστορία. «Τα θέματα που διατρέχουν το Χάρι Πότερ είναι η νίκη της αγάπης πάνω στο μίσος — η αποδοχή. Και γι’ αυτό το κάνω».

Ο Essiedu δήλωσε επίσης στο μέσο ενημέρωσης ότι «η κακοποίηση μου δίνει δύναμη» και «με κάνει να θέλω ακόμα πιο πολύ να κάνω αυτόν τον χαρακτήρα δικό μου».

«Σκέφτομαι πώς ένιωθα ως παιδί. Φανταζόμουν τον εαυτό μου στο Χόγκουαρτς πάνω σε σκούπες, και την ιδέα ότι ένα παιδί σαν εμένα μπορεί να δει τον εαυτό του να εκπροσωπείται σε αυτόν τον κόσμο; Αυτό είναι κίνητρο για να μην με εκφοβίζει κάποιος που λέει ότι θα προτιμούσε να πεθάνω αντί να κάνω μια δουλειά για την οποία θα είμαι πραγματικά περήφανος».

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «I May Destroy You» φάνηκε να υπονοεί ότι αποφεύγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της αρνητικής αντίδρασης, αλλά σημείωσε: «Ακόμα κι αν καταφέρεις να το αγνοήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Το πρόβλημα παραμένει».

Η σειρά «Χάρι Πότερ»

Η παραγωγή της σειράς, η οποία θα μεταφέρει καθένα από τα επτά βιβλία της J.K. Rowling σε ξεχωριστές σεζόν στην οθόνη, ξεκίνησε τον Ιούλιο. Μαζί με τον Essiedu, το βασικό διδακτικό προσωπικό του Χόγκουαρτς θα συμπληρώσουν ο John Lithgow ως Albus Dumbledore, η Janet McTeer ως Minerva McGonagall, ο Nick Frost ως Rubeus Hagrid, ο Paul Whitehouse ως Argus Filch και ο Luke Thallon ως Quirinus Quirrell.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της επιλογής του Essiedu για τον ρόλο τον Απρίλιο του 2025, ήταν ένας από τους περισσότερους από 400 ηθοποιούς που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδίκαζαν το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου για την απόφασή του ότι οι τρανσέξουαλ γυναίκες και άνδρες δεν θεωρούνται νομικά γυναίκες και άνδρες.

Η Rowling, 60 ετών, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά τις αμφιλεγόμενες απόψεις της για το θέμα, αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συμμετοχή του Essiedu στην αντίδραση αυτή. «Δεν έχω την εξουσία να απολύσω έναν ηθοποιό από τη σειρά και δεν θα την ασκούσα αν την είχα», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X, μαζί με ένα άρθρο για τον Essiedu. «Δεν πιστεύω στο να στερώ από τους ανθρώπους τη δουλειά ή τα μέσα διαβίωσής τους επειδή έχουν νομικά προστατευόμενες πεποιθήσεις που διαφέρουν από τις δικές μου.»

Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO το 2027.

Με πληροφορίες από People