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Ο Ντέιβιντ Τζόνσον είναι ο νέος Black Panther

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΟΣ BLACK PANTHER MARVEL Facebook Twitter
Φωτ. Facebook
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Η Marvel αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει τρίτη ταινία Black Panther με τον Βρετανό ηθοποιό Ντέιβιντ Τζόνσον να υποδύεται τον ομώνυμο ήρωα.

Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει την νέα ταινία και η Λετίσια Ράιτ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Shuri, με τον Γουίνστον Ντιουκ να υποδύεται ξανά τον M’Baku.

Ο Ντέιβιντ Τζόνσον θα αναλάβει τον ρόλο του Black Panther, γνωστού και ως T’Challa, ο οποίος θα είναι γιος του ομώνυμου χαρακτήρα που αρχικά υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Καλωσορίζοντας τον Τζόνσον στη σκηνή στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο,είπε: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία, παρουσιάσαμε έναν χαρακτήρα που είναι γιος του ήρωα που υποδύθηκε ο σπουδαίος , ο T'Challa μας, σε εκείνη την ταινία. Και σήμερα, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την επόμενη ταινία, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται».

Το ευχαριστώ του νέου Black Panther 

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ Ράιαν, ευχαριστώ Κέβιν Φάιγκ, (πρόεδρος των Marvel Studios), ευχαριστώ σε αυτή την καταπληκτική οικογένεια στην οποία έχω την τιμή, το προνόμιο και την ευλογία να ενταχθώ» τόνισε.

«Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θέλω να αφήσω την οθόνη να μιλήσει. Αλλά πιστέψτε με είναι μεγάλη τιμή για μένα» επισήμανε.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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