Ο Ντέιβιντ Γκέφεν άφησε το Χόλιγουντ ως βασιλιάς. Τώρα ένα «βρόμικο» διαζύγιο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.



ΕΝΑ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Ντέιβιντ Γκέφεν ποτέ δεν ήταν μια συνηθισμένη βραδιά. Ζει σε μια έπαυλη 1.800 τ.μ. πάνω από τη Sunset Boulevard, γεμάτη πρωτότυπα έργα τέχνης.

Μετά το φαγητό οι καλεσμένοι μπορούν να δουν σε ιδιωτική προβολή μια από τις καινούργιες ταινίες που παίζονται στους κινηματογράφους, ενώ κάθονται ανάμεσα στα «τρόπαια» του Γκέφεν, όπως ένας εμβληματικός πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ που απεικονίζει μια βουτιά σε πισίνα του Λος Άντζελες και έχει αξία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κι όμως, οι καλεσμένοι του τα τελευταία χρόνια δεν κουτσομπόλευαν για τις πισίνες ή τα έργα τέχνης, αλλά για κάτι πιο απροσδόκητο: την εξομολόγηση του Γκέφεν ότι ήταν ερωτευμένος.

Αυτό από έναν επιχειρηματία με φήμη ότι είναι αμείλικτος, τον οποίο κάποτε αποκαλούσαν «ανελέητο Μακμπέθ» της «γκέι μαφίας» του Χόλιγουντ και που η πρώην φίλη του, η Cher, τον είχε περιγράψει ως κάποιον που μπορούσε «να φωνάξει δυνατότερα από οποιονδήποτε άλλο». Η τραγουδοποιός Carole Bayer Sager, φίλη του επί 50 χρόνια, θυμάται: «Με σόκαρε λίγο. Σ’ εκείνη τη φάση της ζωής του… ήταν έκπληξη. Και ήταν ευτυχισμένος».

Το αντικείμενο του έρωτά του: ο Ντόνοβαν Μάικλς, ένα εμφανίσιμο μοντέλο, 50 χρόνια νεότερός του, τον οποίο γνώρισε στα τέλη του 2016. Σύμφωνα με τα μετέπειτα νομικά έγγραφα, το πρώτο τους ραντεβού κανονίστηκε μέσω ιστοσελίδας και κόστισε στον Γκέφεν 10.000 δολάρια. Ωστόσο, η σχέση εξελίχθηκε και τελικά κατέληξε σε γάμο διάρκειας σχεδόν δύο ετών. Ο Γκέφεν έλεγε σε φίλους πως ήταν τρελά ερωτευμένος. Όταν ο Μάικλς έλειπε ταξίδι, μετρούσε τις μέρες μέχρι να επιστρέψει.

Από τον έρωτα στο διαζύγιο

Τον Μάιο του 2023, ο Γκέφεν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό ότι δεν υπήρχε προγαμιαίο συμβόλαιο. Έκτοτε, οι διαφορές του ζευγαριού έχουν μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη με ανταλλαγή κατηγοριών: από μικροπράγματα (π.χ. τα σπυράκια του Μάικλς) μέχρι το ποιος δικαιούται μερίδιο από την περιουσία των 9 δισ.

Ο Μάικλς κατέθεσε αγωγή, ισχυριζόμενος ότι ο γάμος ήταν μια διαστρεβλωμένη σχέση εξουσίας και ότι ο Γκέφεν είχε υποσχεθεί να τον στηρίζει οικονομικά για πάντα. Από την πλευρά του, ο Γκέφεν αντέτεινε ότι η σχέση τελείωσε λόγω της υπερβολικής σπατάλης και της χρήσης ουσιών από τον Μάικλς.

Ο καθένας παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για την κοινή τους ζωή και τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο.

Η εκδοχή του Μάικλς: παρουσιάζει τον γάμο τους ως «θέατρο» από την πλευρά του Γκέφεν, ο οποίος τον περιέφερε ως τρόπαιο, του επέβαλε μια εξαντλητική σεξουαλική ζωή και επέμενε να κάνει ο Μάικλς αισθητικές επεμβάσεις. Όταν ο Μάικλς απεξαρτήθηκε και άρχισε να διεκδικεί την ανεξαρτησία του, ο Γκέφεν δεν το άντεξε.

Η εκδοχή του Γκέφεν: ο Μάικλς ζούσε σαν βασιλιάς, ξοδεύοντας τεράστια ποσά σε ρούχα, καλλυντικά, OnlyFans και συνοδούς. Οι αισθητικές επεμβάσεις ήταν δικές του επιλογές. Οι δυο τους δεν κοιμήθηκαν ούτε ένα βράδυ στο ίδιο κρεβάτι. Το τέλος ήρθε όταν ο Γκέφεν ανακάλυψε τη χρήση ναρκωτικών και τις παράλληλες σχέσεις του Μάικλς.

Γιατί δεν υπήρχε προγαμιαίο συμβόλαιο;

Η απουσία προγαμιαίου συμβολαίου έχει εξάψει την περιέργεια της κοινής γνώμης. Οι ειδικοί, βέβαια, εξηγούν ότι η περιουσία του Γκέφεν θεωρητικά προστατεύεται, αφού τα κέρδη του προϋπήρχαν του γάμου. Παρ’ όλα αυτά, η αγωγή του Μάικλς ανοίγει ένα παράθυρο για διεκδικήσεις, αφού ισχυρίζεται ότι υπήρχε «συμφωνία» μεταξύ τους για την οικονομική στήριξή του εφ’ όρου ζωής.

Στους κύκλους του Χόλιγουντ, οι υπολογισμοί δίνουν και παίρνουν: τι ποσοστό από τα 9 δισ. θα ήταν αρκετό για να κλείσει ο Μάικλς το στόμα του με ένα σύμφωνο εχεμύθειας; Φωτ.: via facebook

Φίλοι του Γκέφεν ανησυχούν ότι έχει πέσει θύμα ενός «ταλαντούχου κυρίου Ρίπλεϊ» που θέλει να τον εκθέσει για να του αποσπάσει χρήματα. Στους κύκλους του Χόλιγουντ, οι υπολογισμοί δίνουν και παίρνουν: τι ποσοστό από τα 9 δισ. θα ήταν αρκετό για να κλείσει ο Μάικλς το στόμα του με ένα σύμφωνο εχεμύθειας;

Η διαμάχη μπορεί να τελειώσει με διάφορους τρόπους: με έναν σιωπηρό συμβιβασμό, με περαιτέρω αγωγές, ή και με μια δίκη ενώπιον ενόρκων για να καθοριστεί αν η υποτιθέμενη υπόσχεση του Γκέφεν για την οικονομική εξασφάλιση του Μάικλς σημαίνει ότι ο τελευταίος δικαιούται ένα σεβαστό ποσό από την περιουσία του Γκέφεν. Οι φίλοι του λένε ότι οι μήνες μετά τον χωρισμό ήταν δύσκολοι – ο Γκέφεν δεν ήθελε να βγαίνει από το σπίτι. Τώρα όμως βλέπουν τις νομικές κινήσεις του και καταλαβαίνουν ότι είναι ετοιμοπόλεμος. Ο ίδιος άνθρωπος που έκανε coming out ως γκέι σε μια εποχή που ελάχιστοι τολμούσαν να το κάνουν, ο οποίος στήριξε τον Ομπάμα όταν το κατεστημένο κρατούσε τις αποστάσεις του, φαίνεται να δίνει ελάχιστη σημασία στο τι σκέφτεται γι’ αυτόν η κοινή γνώμη. Ο Γκέφεν είναι γνωστός για το πείσμα του. Όταν πιστεύει ότι αδικείται, παλεύει. Και σήμερα, στα 82 του, δείχνει αποφασισμένος να δώσει μάχη μέχρι τέλους, ακόμα και στο δικαστήριο.