Ο Νταν Λέβι είχε ένα μικρό πρόβλημα: δεν ήξερε πώς να κάνει κοκαΐνη

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς του Netflix μίλησε σε ειδική προβολή και Q&A για το Big Mistakes, εξηγώντας πώς γύρισαν τη σκηνή με τα ναρκωτικά στο Μαϊάμι.

«Το να κάνω γραμμές και γραμμές κοκαΐνης ήταν πραγματικά διασκεδαστικό», είπε αστειευόμενος, πριν διευκρινίσει ότι στη σκηνή χρησιμοποιούσαν άχνη ζάχαρη.

Ο Νταν Λέβι ήθελε η σκηνή με την κοκαΐνη στο Big Mistakes να φαίνεται όσο γίνεται πιο πειστική. Και επειδή, όπως είπε ο ίδιος, δεν έχει κάνει ποτέ κοκαΐνη, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από εκείνους που βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες.

Ο Λέβι είπε ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του ως ηθοποιού ήταν να φανεί σαν κάποιος που παίζει άσχημα ότι κάνει ναρκωτικά. Γι’ αυτό ζήτησε από το συνεργείο να τραβήξει τη σκηνή σε μια λήψη, ώστε το κοινό να δει ότι πραγματικά «κατεβάζει» ολόκληρη τη γραμμή. Ήθελε, όπως είπε, να μη μοιάζει ότι κλέβει ή ότι η σκηνή σώζεται στο μοντάζ.

Κάπου εκεί, η ιστορία έγινε ακόμη πιο κωμική. Ο Λέβι θυμήθηκε ότι ρώτησε μέλη του συνεργείου αν κάποιος είχε «πειραματιστεί» με ναρκωτικά και αν θα μπορούσε, ανώνυμα και χωρίς να εκτεθεί, να του δώσει συμβουλές. «Αν θέλετε να περάσετε από τα μόνιτορ και να δείτε αν το κάνω σωστά, και μετά να μου δώσετε εποικοδομητική κριτική, είστε ευπρόσδεκτοι», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιοι ανταποκρίθηκαν. Του είπαν, για παράδειγμα, να αφήσει λίγο χρόνο μέχρι να «χτυπήσει» το αποτέλεσμα, να προσέξει το βλέμμα του, να δείξει πιο γυαλισμένα μάτια. «Είχαμε ένα απίστευτα γενναιόδωρο συνεργείο», είπε γελώντας.

Το Big Mistakes, που δημιούργησε ο Λέβι μαζί με τη Ρέιτσελ Σένοτ, ακολουθεί δύο αδέλφια που μπλέκουν με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος έπειτα από μια σειρά κακών αποφάσεων. Η πρώτη σεζόν αποτελείται από οκτώ επεισόδια και είναι διαθέσιμη στο Netflix, ενώ στην επίσημη περιγραφή της πλατφόρμας η σειρά παρουσιάζεται ως μια χαοτική οικογενειακή crime comedy με τους Νταν Λέβι, Τέιλορ Ορτέγκα και Λόρι Μέτκαλφ.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει ότι το Big Mistakes θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν. Ο Λέβι είπε ότι βρίσκεται περίπου στα μισά της συγγραφής των νέων επεισοδίων και περιέγραψε τη συνέχεια ως «μεγαλύτερη, πιο τολμηρή και πιο σέξι».