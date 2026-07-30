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Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Ο Μπεν Άφλεκ και ο Τζέιμι Ντινγκ του «Jeopardy!» κέρδισαν 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Τζίμι Κίμελ να τους δίνει την κρίσιμη τελευταία βοήθεια.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Facebook Twitter
φωτογραφία:Disney
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Ο Μπεν Άφλεκ πήγε στο «Who Wants to Be a Millionaire» για φιλανθρωπικό σκοπό και έφυγε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, παίκτη που έγινε γνωστός από το «Jeopardy!», ο ηθοποιός κέρδισε 1 εκατ. δολάρια, τα οποία θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για την υποστήριξη κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις ΗΠΑ με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ έφτασαν μέχρι την τελευταία ερώτηση του τηλεπαιχνιδιού. Το θέμα της ήταν η ετήσια αμερικανική παράδοση με τις γαλοπούλες στις οποίες δίνει χάρη ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις ήταν ονόματα ζευγαριών γαλοπούλας: «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» και «Spaghetti & Meatball».

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Facebook Twitter
φωτογραφία:Disney

Οι δύο παίκτες χρησιμοποίησαν αρχικά τη βοήθεια του παρουσιαστή. Ο Κίμελ δεν δήλωσε σίγουρος, αλλά έγειρε προς το «Spaghetti & Meatball». Στη συνέχεια, ο Ντινγκ τηλεφώνησε σε φίλο της από τον χώρο των γνώσεων, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά. Η στιγμή έδωσε στον Κίμελ την ευκαιρία για ακόμη ένα αστείο με τον Ματ Ντέιμον, τον σταθερό τηλεοπτικό «αντίπαλό» του, αφού ο φίλος του Ντινγκ παρουσιάστηκε περίπου ως ο δικός της Ντέιμον.

Τελικά, ο Άφλεκ αποφάσισε να εμπιστευτεί το ένστικτο του Κίμελ. Ο Ντινγκ κλείδωσε την απάντηση «Spaghetti & Meatball» και το ζευγάρι κέρδισε το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων. Ο Κίμελ ανακοίνωσε τη νίκη λέγοντας ότι τα χρήματα πηγαίνουν στην Eastern Congo Initiative.

Η νίκη του Άφλεκ και του Ντινγκ εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα παίζουν για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εκδοχή, η γνώση γίνεται τηλεοπτική αγωνία, οι διάσημοι παίζουν με τη δημόσια εικόνα τους και το μεγάλο έπαθλο αποκτά ασφαλή φιλανθρωπικό προορισμό.

Για τον Άφλεκ, η στιγμή είχε και μια προσωπική συνέχεια: η Eastern Congo Initiative, που συνίδρυσε το 2010, είναι από τις πιο σταθερές δημόσιες φιλανθρωπικές του δεσμεύσεις. Αυτή τη φορά, όμως, το ποσό δεν ήρθε από μια κλασική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, αλλά από ένα τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων, με τον Κίμελ να γίνεται απρόσμενα ο άνθρωπος της τελευταίας απάντησης.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly

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