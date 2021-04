Ο Morrissey απειλεί τους δημιουργούς των Simpsons με μήνυση για ένα επεισόδιο της σειράς στο οποίο εμμέσως τον διακωμωδούν.

Στο τελευταίο επεισόδιο με τίτλο ‘Panic on the Streets of Springfield’ η Lisa Simpson παθαίνει εμμονή με μια φανταστική μπάντα, τους Snuffs και κυρίως με τον τραγουδιστή τους, Quilloughby.

Τον χαρακτήρα υποδύεται με την φωνή του, ο Benedict Cumberbatch. Είναι ένας νεαρός, καταθλιπτικός Βρετανός τραγουδιστής από την δεκαετία του ’80 που, όπως ο Morrissey, είναι βίγκαν και παρόμοιο κούρεμα. Γίνονται και άλλες αναφορές στο επεισόδιο στον μουσικό όπως ένα πόστερ του Oscar Wilde και στους σατιρικούς τίτλους τραγουδιών που μοιάζουν με τα δικά του όπως How Late is Now (από το How Soon is Now), Hamburger Homicide και Everyone Is Horrid Except Me and Possibly You.

Ο Quilloughby τελικά αποδεικνύεται αποκύημα της φαντασίας της Lisa επειδή στην πραγματικότητα έχει καταλήξει μια σκιά του πρώην εαυτού του ένας υπέρβαρος τύπος που τρώει κρέας και έχει ρατσιστικές απόψεις κατά των μεταναστών.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο Morrissey απειλεί τους δημιουργούς των Simpsons με μήνυση αλλά τελικά επιλέγει να μην το κάνει λόγω εξόδων.«Σε απεχθάνονται επειδή η μουσική επηρεάζει τον κόσμο με ένα έντονο και όμορφο τρόπο, σε μια εποχή που η μουσική δεν χρειάζεται να το κάνει. Στην πραγματικότητα, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις το 2021 είναι να αφυπνίσεις λίγο δύναμη στις ζωές των άλλων. Δεν υπάρχει χώρος στην σύγχρονη μουσική για κάποιον με έντονα συναισθήματα. Σε ένα κόσμο που έχει εμμονή με τους νόμους μίσους, δεν υπάρχει κανείς να με προστατέψει».

Παραπονιέται επίσης για τον τρόπο που τον μεταχειρίζονται γενικά τα μίντια: «Έχουν ρίξει αρκετό δηλητήριο προς το μέρος μου που θα μπορούσε να σκοτώσει μια αγέλη από βίσωνες. Οι κατηγορίες κυρίως έρχονται από κάποιον με τρελή επιθυμία να είναι σημαντικός. Δεν λειτουργούν σε ευρύτερο επίπεδο. Το να γράφεις για τους Simpsons, π.χ. χρειάζεται όπως φαίνεται μόνο απόλυτη άγνοια. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ απλά για μένα για να το πω. Σε ένα κόσμο που έχει εμμονή με τους τους νόμους του μίσους και κανέναν για να με προστατέψει… η ελευθερία του λόγου δεν υφίσταται πια».

Λίγες ώρες πριν το επεισόδιο, είχε προηγηθεί ένα ποστ στην επίσημη σελίδα του στο Facebook ,εκ μέρους του Peter Katsis, που ασκούσε κριτική στους Simpsons. Αρκετοί έσπευσαν να υποθέσουν ότι το έγραψε ο ίδιος ο Morrissey μιας και ήταν ανυπόγραφο αρχικά.

Ο Morrissey που φέτος έγινε 61 ετών αρνείται συστηματικά ότι είναι ρατσιστής αλλά έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για τα σχόλια του σχετικά με την φυλή. Έχει αναφερθεί στους Κινέζους ως υποείδος εξαιτίας του τρόπου που φέρονται στα ζώα, έχει αποκαλέσει το χαλά, το ιερό κρέας των Μουσουλμάνων «σατανικό» επειδή τα ζώα υποφέρουν και έχει κατηγορήσει τον δήμαρχο του Λονδίνου, Sadiq Khan ότι δεν μιλάει σωστά. Έχει υποστηρίξει επίσης στο παρελθόν το ακροδεξιό κόμμα For Britain.

Πάντως, ο συγγραφέας του επεισοδίου των Simpsons είπε στο Variety ότι ο χαρακτήρας του Quilloughby δεν βασίζεται αποκλειστικά στον Morrissey «Έχει και λίγο από Ian Curtis από Joy Division αλλά και άλλους πολλούς αν και είναι σίγουρα Morrissey-esque». Εμπνεύστηκε το επεισόδιο από την αγάπη του για τις Βρετανικές indie μπάντες των 80s και είπε επίσης ότι όταν είδε ζωντανά τους Smiths στο πλαίσιο της περιοδείας τους, The Queen Is Dead, ήταν μια εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή.