Ο Μάικλ Ιμπεριόλι λέει ότι «πολλοί Sopranos θα ψήφιζαν Τραμπ»

Αν οι «The Sopranos» γυρίζονταν σήμερα, «πολλοί» από τους χαρακτήρες τους θα ήταν «μάλλον» υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, λέει ο Μάικλ Ιμπεριόλι, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον Κρίστοφερ Μολτισάντι στη σειρά.

Μιλώντας στην Independent, ο Ιμπεριόλι συνδέει τη σειρά με τον πυρήνα της αμερικανικής αφήγησης: «Το σόου είναι για το αμερικανικό όνειρο, ειδικά μέσα από τα μάτια των μεταναστών», σημειώνει. Και αν το πλαίσιο ήταν το σημερινό, προσθέτει, ένα από τα κεντρικά θέματα θα ήταν «το τρέχον κλίμα στις ΗΠΑ και αυτό που κάνουν στους μετανάστες».

Εκεί, όμως, έρχεται η «αντίφαση» που -κατά τον Ιμπεριόλι- θα είχε ενδιαφέρον να φωτιστεί δραματουργικά: «Αυτοί οι χαρακτήρες είναι όλοι μετανάστες, αλλά νομίζω ότι πολλοί από αυτούς θα ήταν μάλλον υποστηρικτές του Τραμπ, όσο παράξενο κι αν ακούγεται».

Το ερώτημα, λέει, είναι το πώς θα το «συμφιλίωναν» μέσα τους. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι όταν οι Ιταλοί μετανάστες έφταναν στις ΗΠΑ, ένα σημαντικό κομμάτι τους ήταν χωρίς χαρτιά, κάτι που «ο κόσμος το ξεχνά ή δεν θέλει να το δει».

Η τοποθέτηση του Ιμπεριόλι έρχεται να «κουμπώσει» με ένα παλιότερο σχόλιο του δημιουργού της σειράς, Ντέιβιντ Τσέις, ο οποίος είχε πει το 2019 στους New York Times ότι ο Τόνι Σοπράνο (Τζέιμς Γκαντολφίνι) δεν θα γοητευόταν από τον Τραμπ: θα θεωρούσε πως λέει «όλο… ανοησίες» και θα τον χαρακτήριζε ως «μικροαπατεώνα» ως προς τον τρόπο που ψεύδεται και αυτοπαρουσιάζεται.

Οι Sopranos προβλήθηκαν από το 1999 έως το 2007, θεωρούνται μία από τις πιο επιδραστικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης και σάρωσαν τα βραβεία (μεταξύ άλλων 21 Emmy). Για τον Ιμπεριόλι, όμως, το ενδιαφέρον δεν είναι η «νοσταλγία» της εποχής, αλλά το πώς μια ιστορία για την ταυτότητα, την ένταξη και το αμερικανικό όνειρο θα έπεφτε σήμερα πάνω στον τοίχο της πολιτικής πόλωσης.

Με πληροφορίες από Variety