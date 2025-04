Ο λόγος που ο «Ρος Γκέλερ» δεν άκουγε το τραγούδι από τα «Φιλαράκια» για χρόνια

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ που υποδύθηκε τον «Ρος» στα «Φιλαράκια», αποκάλυψε χθες ότι δεν μπορούσε να ακούσει για χρόνια το soundtrcak της πετυχημένης σειράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον ηθοποιό σε συνέντευξή του και αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό τραγούδι της σειράς «I'll Be There for You» των Rembrandts, αναγκάστηκε να το ακούσει τόσες φορές στο απόγειο της φήμης του που και μόνο ο ήχος του τον έκανε να αισθάνεται άθλια.

«Θα είμαι πραγματικά ειλικρινής, υπήρχε αρκετός καιρός που και μόνο το να ακούς το θεματικό τραγούδι, ήταν πραγματικά...», είπε- βγάζοντας έναν αναστεναγμό- κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast των Matt Lucas και David Walliams Making a Scene.

«Ξέρεις τι εννοώ; Απλώς είχα αυτή την αντίδραση. Απλώς το είχα ακούσει τόσες φορές. Κάθε φορά που πήγαινες σε μια εκπομπή ή σε ένα talkshow ή σε μια συνέντευξη, αυτό θα ήταν το τραγούδι εισαγωγής σου. Έτσι απλά δεν είχα την καλύτερη ανταπόκριση σε αυτό».

Η αντίδραση αυτή του «Ρος» στο «I'll Be There for You» ήρθε σε μια περίοδο της ζωής του, όταν αγωνίστηκε επίσης, με το επίπεδο φήμης που κέρδισε παίζοντας στα «Φιλαράκια». Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η τελευταία φορά που μπόρεσε να εμφανιστεί δημόσια, χωρίς να τον αναγνωρίσουν, ήταν το 1994.

«Ο Τζιμ Μπάροους [ο σκηνοθέτης] πήγε το καστ στο Βέγκας. Αυτό ήταν πριν βγούμε στον αέρα ή οτιδήποτε άλλο. Περπατούσαμε στο καζίνο κάποια στιγμή και μας είπε, θυμηθείτε αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία φορά που θα μπορείτε να περπατήσετε σε ένα καζίνο σαν αυτό, με πλήρη ανωνυμία».

Για τον Σουίμερ, αυτό δεν ήταν καθόλου ευπρόσδεκτη εξέλιξη. «Την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι ο Τζιμ Μπάροους είχε δίκιο, ήμουν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προσπαθούσα να προλάβω μια πτήση. Δεν είμαι από αυτούς τους ηθοποιούς που έχουν συνοδεία μαζί. Είμαι εγώ, αυτό είναι. Απλώς πηγαίνω μόνος», είπε.

«Λοιπόν, περνάω και ακούω μια κραυγή. Φοβήθηκα πραγματικά. Νόμιζα ότι κάποιος μαχαιρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και μια ομάδα κοριτσιών έρχεται και κυριολεκτικά ουρλιάζουν και με αρπάζουν. Και δεν με αφήνουν να φύγω. Θέλω να πω, ήταν τρομακτικό» πρόσθεσε.

«Μου πήρε πολύ χρόνο για να προσαρμοστώ σε αυτό το είδος φήμης. Είχες τρία αυτοκίνητα να σε ακολουθούν όπου κι αν πήγαινες, ποντάροντας έξω από το σπίτι σου. Δεν είχες καμία απολύτως ιδιωτικότητα» συνέχισε.

Ωστόσο, η αγάπη του ηθοποιού για τον ρόλο του στα «Φιλαράκια» και την καριέρα του έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στην κόρη του.

«Ποτέ δεν παρακολούθησα τη σειρά αφού την τελειώσαμε. Για μένα, είναι σαν: "Το έκανα. Προχωράω". Μετά το παιδί μου το ανακάλυψε γύρω στα εννέα του χρόνια και άρχισε να το παρακολουθεί. Και θα έφτιαχνα πρωινό ή οτιδήποτε άλλο, και θα άκουγα το γέλιο του παιδιού μου. Όλη η σχέση μου με αυτό το τραγούδι και με την εκπομπή άλλαξε ξανά».

Με πληροφορίες από Guardian