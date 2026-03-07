Ο Κιρ Στάρμερ ανήρτησε βίντεο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή α λα Ντόναλντ Τραμπ

Ο Κιρ Στάρμερ κατηγορήθηκε ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok για την κρίση στη Μέση Ανατολή με τη φωνή του ίδιου να ακούγεται από πάνω και με το τραγούδι Money for Nothing των Dire Straits.

Το βίντεο ανοίγει με πλάνα που δείχνουν ελικόπτερα Royal Navy Wildcat να πετούν πάνω από το κεφάλι του, πριν μεταβεί σε σκηνές με βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε δράση και ένα drone να καταστρέφεται, ενώ η φωνή του Στάρμερ δηλώνει τη θέση που έχει λάβει για τη σύγκρουση.

«Η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι η προστασία του λαού μας», λέει ο Στάρμερ, ενώ στο υπόβαθρο ακούγονται οι ηλεκτρικές κιθάρες των Dire Straits.

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να συμμετάσχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά έκτοτε έχει εγκρίνει «αμυντική» δράση.

Ο Αλ Πίνκερτον, βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, δήλωσε ότι η επιλογή του τραγουδιού, τη στιγμή που ο στρατός «ζητά επιτακτικά» το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αμυντικές δαπάνες, φάνηκε «ιδιαίτερα άστοχη».

«Ο παράνομος πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή δεν είναι ταινία για προώθηση, παρά το τι μπορεί να υπονοούν τα επικοινωνιακά κανάλια του [προέδρου]», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε αναρτήσεις του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γιόρταζαν τον βομβαρδισμό του Ιράν με ένα μοντάζ από αποσπάσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών του Χόλιγουντ.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ φαίνεται ανίκανη να αποφύγει να παρασυρθεί στην τροχιά της διαστρεβλωμένης σύγχυσης του Τραμπ μεταξύ κινηματογραφικού μπλοκμπάστερ και διεθνούς σύγκρουσης.»

Το Πράσινο Κόμμα δήλωσε ότι το κλιπ στο TikTok «θυμίζει βίντεο που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο και εξυμνούν τον πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός ενέκρινε τη μουσική που χρησιμοποιείται στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπός του είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν πρόκειται να μπω σε εσωτερικές διαδικασίες, αλλά έχετε τα λόγια του σχετικά με τη δέσμευσή του για τις αμυντικές δαπάνες».

Ο Στάρμερ δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο μήνα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα και πιο γρήγορα» για την άμυνα, αφού πέρυσι υποσχέθηκε ότι οι βασικές αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 2,5% της οικονομικής παραγωγής της χώρας έως τον Απρίλιο του 2027.

Το TikTok έχει γίνει ολοένα και περισσότερο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά ο πρωθυπουργός, του οποίου το περιεχόμενο έχει στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως «οριακά ικανό».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να δημοσιεύσει αποσπάσματα από τηλεφωνική συνομιλία με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου συζητούσαν το ξέσπασμα του πολέμου, με έναν πιο γενικό μουσικό ήχο στο υπόβαθρο.

Υπήρξαν επίσης εικασίες ότι η επιλογή των Dire Straits μπορεί να ήταν αποτέλεσμα αλγοριθμικής πρότασης από το ίδιο το TikTok.

