Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γίνεται ο νέος εφιάλτης του Cape Fear

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ μοιάζει να έχει γεννηθεί για να μπει σε έναν ρόλο σαν τον Μαξ Κέιντι. Στο νέο τρέιλερ του Cape Fear, ο Ισπανός ηθοποιός γίνεται ο άντρας που βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει όχι απλώς για να εκδικηθεί, αλλά για να εισβάλει στη ζωή εκείνων που θεωρεί υπεύθυνους για την καταδίκη του.

Η νέα εκδοχή του Cape Fear έρχεται στο Apple TV στις 5 Ιουνίου, με τα δύο πρώτα επεισόδια, και θα ολοκληρωθεί σε δέκα επεισόδια, με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή έως τις 31 Ιουλίου. Πρωταγωνιστούν ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον.

Η ιστορία του Cape Fear, που στην Ελλάδα έγινε γνωστό ως Το Ακρωτήρι του Φόβου, έχει ήδη δύο μεγάλες κινηματογραφικές ζωές. Το μυθιστόρημα The Executioners του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ έγινε πρώτη φορά ταινία το 1962, με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ στον ρόλο του Μαξ Κέιντι, και ξαναγυρίστηκε το 1991 από τον Μάρτιν Σκορσέζε, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε μια από τις πιο απειλητικές ερμηνείες της καριέρας του.

Στη νέα σειρά, η βασική ιδέα αλλάζει ελαφρά. Ο Κέιντι δεν κυνηγά απλώς έναν δικηγόρο που τον έστειλε στη φυλακή, αλλά ένα παντρεμένο ζευγάρι συνηγόρων υπεράσπισης, την Άννα και τον Τομ Μπόουντεν, τους οποίους υποδύονται η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον. Σύμφωνα με την υπόθεση της σειράς, οι δυο τους είχαν κρύψει στοιχεία ώστε να εξασφαλίσουν την καταδίκη του.

Το ενδιαφέρον, εδώ, δεν είναι μόνο ότι το Cape Fear επιστρέφει. Είναι ότι επιστρέφει ως τηλεοπτικό θρίλερ μεγάλης κλίμακας, με τον Νικ Αντόσκα, δημιουργό του Channel Zero, στη θέση του επικεφαλής δημιουργού, και με τους Μάρτιν Σκορσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παραγωγή. Ο Σκορσέζε και ο Σπίλμπεργκ συνδέονται και με την κινηματογραφική εκδοχή του 1991, ο πρώτος ως σκηνοθέτης και ο δεύτερος ως παραγωγός.

Στο τρέιλερ, ο Μπαρδέμ μοιάζει να πατά πάνω σε μια γνώριμη περιοχή της καριέρας του: τον ήσυχο, σχεδόν τελετουργικό τρόμο ενός άντρα που δεν χρειάζεται να φωνάξει για να γίνει απειλή. Η σύγκριση με τους παλιότερους Μαξ Κέιντι είναι αναπόφευκτη, αλλά η σειρά φαίνεται να ποντάρει ακριβώς σε αυτό: σε έναν ηθοποιό που μπορεί να κουβαλήσει το βάρος ενός ρόλου ήδη φορτισμένου από τον Μίτσαμ και τον Ντε Νίρο.

Με την Έιμι Άνταμς σε έναν πιο σκοτεινό ρόλο, τον Πάτρικ Γουίλσον ως το άλλο μισό ενός ζευγαριού που κρύβει ενοχές, και τον Μπαρδέμ ως άνθρωπο που επιστρέφει από το παρελθόν για να διαλύσει το παρόν, το νέο Cape Fear μοιάζει λιγότερο με απλό remake και περισσότερο με προσπάθεια να απλωθεί ο τρόμος σε μεγαλύτερη διάρκεια.

Γιατί το Cape Fear πάντα αυτό έκανε: έπαιρνε την ασφάλεια ενός σπιτιού, μιας οικογένειας, μιας αξιοπρεπούς ζωής και την έκανε να μοιάζει εύθραυστη. Αυτή τη φορά, ο εφιάλτης δεν χωρά σε μία ταινία. Έρχεται σε δέκα επεισόδια.

