Ο Γκόρντον Ράμσεϊ υπεβλήθη σε επέμβαση για τον καρκίνο του δέρματος

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ υπεβλήθη σε αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος, του πιο κοινού τύπου καρκίνου του δέρματος.

Ο 58χρονος τηλεοπτικός σεφ δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του, δείχνοντας την ουλή του μετά την επέμβαση και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε, στέλνοντας παράλληλα, το μήνυμά του στους εκατομμύρια που τον ακολουθούν στο Instagram.

«Ευγνώμων και γεμάτος εκτίμηση για την απίστευτη ομάδα στο The Skin Associates και την γρήγορη, άμεση δουλειά της στην αφαίρεση αυτού του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, ευχαριστώ! Σας παρακαλώ, μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, με χιουμοριστική διάθεση.

«Υπόσχομαι ότι δεν είναι λίφτινγκ! Θα έπρεπε να ζητήσω επιστροφή χρημάτων…….😜», κατέληξε ο Γκόρντον Ράμσεϊ.

