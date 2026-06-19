Ο γιος δισεκατομμυριούχου αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media και τα ψηφιακά media μικραίνουν κι άλλο

Η Penske Media αγοράζει τα μέσα της Vox Media που είχαν μείνει εκτός από τη συμφωνία με τον Τζέιμς Μέρντοκ, βάζοντας κάτω από την ίδια στέγη μερικούς από τους πιο γνωστούς τίτλους της ψηφιακής δημοσιογραφίας.

Η συμφωνία αφορά τα The Verge, Eater, SB Nation, Popsugar, The Dodo, Punch και Thrillist. Πρόκειται για τα μέσα που είχαν απομείνει από τη Vox Media μετά την εξαγορά του New York Magazine, του Vox.com και του δικτύου podcast της εταιρείας από τη Lupa Systems του Τζέιμς Μέρντοκ, σε συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο και αποτιμήθηκε σε πάνω από 300 εκατ. δολάρια.

Οι τίτλοι αυτοί θα ενταχθούν σε νέα θυγατρική της Penske, με την ονομασία PMX, μαζί με μέσα όπως τα Rolling Stone, ARTnews και Billboard. Επικεφαλής της PMX αναλαμβάνει ο Ράιαν Πόλεϊ, μέχρι σήμερα πρόεδρος της Vox Media.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί. Η Penske Media είχε ήδη επενδύσει 100 εκατ. δολάρια στη Vox Media, κίνηση που την είχε καταστήσει τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η εξαγορά είναι σημαντική γιατί σηματοδοτεί το τέλος της Vox Media ως ανεξάρτητης εταιρείας. Η Vox Media ιδρύθηκε το 2011 και υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικά ονόματα μιας γενιάς ψηφιακών εκδοτών που υποσχέθηκαν να φέρουν νεότερα κοινά στην ενημέρωση, την τεχνολογία, την ποπ κουλτούρα και τη δημοσιογραφία του διαδικτύου.

Μαζί με εταιρείες όπως το BuzzFeed και η Vice Media, η Vox Media έγινε κάποτε σύμβολο της νέας ψηφιακής δημοσιογραφίας. Στη συνέχεια, όμως, τα ίδια μέσα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια πολύ πιο σκληρή αγορά, καθώς έπρεπε να ανταγωνιστούν τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Amazon και η Meta για διαφημιστικά έσοδα.

Πολλά από τα μεγάλα ψηφιακά μέσα της προηγούμενης δεκαετίας συγχωνεύθηκαν, πουλήθηκαν, αναδιαρθρώθηκαν ή χρεοκόπησαν. Η συμφωνία της Penske με τη Vox Media είναι ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση της ψηφιακής ενημέρωσης.

Ο Τζέι Πένσκε, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Penske Media και γιος του επιχειρηματία Ρότζερ Πένσκε, έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο ισχυρές θέσεις στα αμερικανικά media. Ο όμιλός του ελέγχει ήδη τα Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Rolling Stone, Billboard, WWD, Artforum, ARTnews και IndieWire, ενώ έχει στην κατοχή του και σημαντικές διοργανώσεις, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και το South by Southwest.

Η νέα συμφωνία ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιρροή του ομίλου σε πεδία όπως η ψυχαγωγία, η μουσική, η μόδα, η τεχνολογία, το φαγητό, η τέχνη και η πολιτιστική δημοσιογραφία.

Το ερώτημα που ανοίγει δεν αφορά μόνο το μέγεθος της συμφωνίας, αλλά και το τι σημαίνει για τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία όταν όλο και περισσότερα ψηφιακά και πολιτιστικά μέσα συγκεντρώνονται κάτω από τον ίδιο εταιρικό έλεγχο.

Με στοιχεία από The New York Times, Reuters