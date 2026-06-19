TV & MEDIA
TV & Media

Ο γιος δισεκατομμυριούχου αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media και τα ψηφιακά media μικραίνουν κι άλλο

Μετά τη συμφωνία με τον Τζέιμς Μέρντοκ, η Penske Media αγοράζει τα μέσα που απέμειναν από τη Vox, από το The Verge και το Eater μέχρι το SB Nation, σε ακόμη ένα επεισόδιο συγκέντρωσης της ψηφιακής μιντιακής ενημέρωσης.

The LiFO team
The LiFO team
Η Penske Media αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media Facebook Twitter
O ιδιοκτήτης της Penske Media, Τζέι Πένσκε. Εικονογράφηση: Hyperallergic
0

Η Penske Media αγοράζει τα μέσα της Vox Media που είχαν μείνει εκτός από τη συμφωνία με τον Τζέιμς Μέρντοκ, βάζοντας κάτω από την ίδια στέγη μερικούς από τους πιο γνωστούς τίτλους της ψηφιακής δημοσιογραφίας.

Η συμφωνία αφορά τα The Verge, Eater, SB Nation, Popsugar, The Dodo, Punch και Thrillist. Πρόκειται για τα μέσα που είχαν απομείνει από τη Vox Media μετά την εξαγορά του New York Magazine, του Vox.com και του δικτύου podcast της εταιρείας από τη Lupa Systems του Τζέιμς Μέρντοκ, σε συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο και αποτιμήθηκε σε πάνω από 300 εκατ. δολάρια.

Οι τίτλοι αυτοί θα ενταχθούν σε νέα θυγατρική της Penske, με την ονομασία PMX, μαζί με μέσα όπως τα Rolling Stone, ARTnews και Billboard. Επικεφαλής της PMX αναλαμβάνει ο Ράιαν Πόλεϊ, μέχρι σήμερα πρόεδρος της Vox Media.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί. Η Penske Media είχε ήδη επενδύσει 100 εκατ. δολάρια στη Vox Media, κίνηση που την είχε καταστήσει τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η εξαγορά είναι σημαντική γιατί σηματοδοτεί το τέλος της Vox Media ως ανεξάρτητης εταιρείας. Η Vox Media ιδρύθηκε το 2011 και υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικά ονόματα μιας γενιάς ψηφιακών εκδοτών που υποσχέθηκαν να φέρουν νεότερα κοινά στην ενημέρωση, την τεχνολογία, την ποπ κουλτούρα και τη δημοσιογραφία του διαδικτύου.

Μαζί με εταιρείες όπως το BuzzFeed και η Vice Media, η Vox Media έγινε κάποτε σύμβολο της νέας ψηφιακής δημοσιογραφίας. Στη συνέχεια, όμως, τα ίδια μέσα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια πολύ πιο σκληρή αγορά, καθώς έπρεπε να ανταγωνιστούν τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Amazon και η Meta για διαφημιστικά έσοδα.

Πολλά από τα μεγάλα ψηφιακά μέσα της προηγούμενης δεκαετίας συγχωνεύθηκαν, πουλήθηκαν, αναδιαρθρώθηκαν ή χρεοκόπησαν. Η συμφωνία της Penske με τη Vox Media είναι ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση της ψηφιακής ενημέρωσης.

Ο Τζέι Πένσκε, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Penske Media και γιος του επιχειρηματία Ρότζερ Πένσκε, έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο ισχυρές θέσεις στα αμερικανικά media. Ο όμιλός του ελέγχει ήδη τα Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Rolling Stone, Billboard, WWD, Artforum, ARTnews και IndieWire, ενώ έχει στην κατοχή του και σημαντικές διοργανώσεις, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και το South by Southwest.

Η νέα συμφωνία ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιρροή του ομίλου σε πεδία όπως η ψυχαγωγία, η μουσική, η μόδα, η τεχνολογία, το φαγητό, η τέχνη και η πολιτιστική δημοσιογραφία.

Το ερώτημα που ανοίγει δεν αφορά μόνο το μέγεθος της συμφωνίας, αλλά και το τι σημαίνει για τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία όταν όλο και περισσότερα ψηφιακά και πολιτιστικά μέσα συγκεντρώνονται κάτω από τον ίδιο εταιρικό έλεγχο.

Με στοιχεία από The New York Times, Reuters

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Penske Media αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media

TV & Media / Ο γιος δισεκατομμυριούχου αγοράζει ό,τι απέμεινε από τη Vox Media και τα ψηφιακά media μικραίνουν κι άλλο

Μετά τη συμφωνία με τον Τζέιμς Μέρντοκ, η Penske Media αγοράζει τα μέσα που απέμειναν από τη Vox, από το The Verge και το Eater μέχρι το SB Nation, σε ακόμη ένα επεισόδιο συγκέντρωσης της ψηφιακής μιντιακής ενημέρωσης.
THE LIFO TEAM
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ

TV & Media / Σταύρος Φλώρος: Αποκαλύπτει ότι είχε σοβαρή επιπλοκή - «Η πιο δύσκολη εβδομάδα, αφόρητοι οι πόνοι»

Ο πρώην πλέον παίκτης του Survivor δημοσίευσε νέο βίντεο στο οποίο εξηγεί γιατί απείχε το τελευταίο διάστημα από τα social media - «Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της», αναφέρει, μεταξύ άλλων
THE LIFO TEAM
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ

TV & Media / Από τον Νέμο μέχρι την Ίζμα και τον Ηρακλή: 26 Έλληνες καλλιτέχνες που χάρισαν τη φωνή τους σε αγαπημένα κινούμενα σχέδια

Πίσω από αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων βρίσκονται Έλληνες ηθοποιοί και τραγουδιστές που δάνεισαν τη φωνή τους σε ταινίες της Disney, της Pixar και της DreamWorks
THE LIFO TEAM
«Δεν θέλουμε να δούμε το 60 Minutes να πεθαίνει»: Η κρίση στο ιστορικό πρόγραμμα του CBS

TV & Media / «Δεν θέλουμε να δούμε το 60 Minutes να πεθαίνει»: Η κρίση στο ιστορικό πρόγραμμα του CBS

Η Paramount πλήρωσε 16 εκατ. δολάρια στον Τραμπ, το 60 Minutes έχασε βετεράνους του και ο Ντέιβιντ Έλισον υπόσχεται τώρα συντακτική ανεξαρτησία. Το ερώτημα είναι αν το πιο ιστορικό news magazine της αμερικανικής τηλεόρασης μπορεί ακόμη να πιστέψει την ίδια του τη διοίκηση.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Στιούαρτ για τον Τραμπ: «Δεν έφυγε λόγω βροχής, έφυγε επειδή τον πίεσαν»

TV & Media / Ο Τζον Στιούαρτ για τον Τραμπ: «Δεν έφυγε λόγω βροχής, έφυγε επειδή τον πίεσαν»

Στο “The Daily Show”, ο Τζον Στιούαρτ τα έβαλε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνέντευξη που διέκοψε στο “Meet the Press”, αλλά και με την τηλεόραση που προσπαθεί ακόμη να του βρίσκει δικαιολογίες.
THE LIFO TEAM
 
 