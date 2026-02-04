Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον Τζορτζ Κλούνεϊ για χάρη του Super Bowl 2026

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ανέλαβε τη σκηνοθεσία ενός από τα πιο πολυσυζητημένα διαφημιστικά σποτ του Super Bowl 2026, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το σποτ, με τίτλο «Grubhub Will Eat the Fees», θα προβληθεί στο τρίτο τέταρτο του τελικού του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της πλατφόρμας delivery Grubhub.

Το σποτ των 30 δευτερολέπτων, που κινείται σε κινηματογραφικούς τόνους, τοποθετείται σε ένα πολυτελές δείπνο σε αρχοντικό, όπου μια αριστοκρατική παρέα απολαμβάνει το γεύμα της.

Όταν όμως εμφανίζεται το «τελευταίο πιάτο» - οι χρεώσεις παράδοσης και υπηρεσιών - ξεσπά συζήτηση γύρω από το ποιος θα τις πληρώσει. Τη λύση δίνει η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος δηλώνει καθαρά και επίσημα: «Grubhub will eat the fees», δηλαδή η Grubhub θα καλύψει αυτές τις χρεώσεις.

Το διαφημιστικό σποτ:

Η διαφήμιση αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Κλούνεϊ σε διαφημιστικό σποτ του Super Bowl, ενώ είναι επίσης το πρώτο Super Bowl σποτ που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος με αυτή τη συνεργασία μεταφέρει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του προσέγγιση σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα του κόσμου.

Η παραγωγή του διαφημιστικού έχει επιμεληθεί η δημιουργική ομάδα της Anomaly, ενώ το αποτέλεσμα έχει περιγραφεί ως μια κινηματογραφική εμπειρία, με τον Κλούνεϊ να χαρακτηρίζει τη δουλειά του Λάνθιμου ως «μια μικρή ταινία συμπιεσμένη σε 30 δευτερόλεπτα».

