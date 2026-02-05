Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Το trailer έσπασε ρεκόρ με 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

Το τρέιλερ του σίκουελ της εμβληματικής ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για τη 20th Century Studios, συγκεντρώνοντας 222 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με το Dark Horizons, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τρέιλερ που έχει καταγραφεί ποτέ για το στούντιο, ενώ ο αριθμός αυτός κατατάσσει το βίντεο στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο επίσημος λογαριασμός της 20th Century Studios στο X, κάνοντας λόγο για μια «πρωτοποριακή» ανταπόκριση του κοινού.

«222.000.000 προβολές σε 24 ώρες; Πρωτοποριακό. Κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το τρέιλερ του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 το πιο προβεβλημένο τρέιλερ όλων των εποχών για την 20th Century Studios», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η εκρηκτική αυτή απήχηση επιβεβαιώνει ότι, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, το σύμπαν του Devil Wears Prada παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά brands του σύγχρονου κινηματογράφου.