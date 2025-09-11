«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Η παραγωγή αναζητά κομπάρσους στην Ιταλία

Η Άντι Σακς (Αν Χάθαγουεϊ) μπορεί να είδε τελευταία φορά τη Μιράντα Πρίσλεϊ (Μέριλ Στριπ) μέσα σε λιμουζίνα στο Παρίσι — αλλά οι δυο τους θα ταξιδέψουν σε έναν νέο ευρωπαϊκό προορισμό για τις ανάγκες της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η παραγωγή του πολυαναμενόμενου sequel αναζητά κομπάρσους στην παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας: το Μιλάνο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ιταλική επιχειρηματική εφημερίδα Milano Finanza, το casting για το «Devil Wears Prada 2» πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Riccardo Grassi Showroom στο Μιλάνο. Η ταινία αναζητά άντρες και γυναίκες άνω των 30 ετών, κατά προτίμηση όσους έχουν ήδη σχέσεις με τη βιομηχανία της μόδας.

Όπως κατέγραψαν εκτενώς οι παπαράτσι, το «Devil Wears Prada 2», σε σκηνοθεσία David Frankel με σενάριο της Aline Brosh McKenna, γυρίστηκε για πολλές εβδομάδες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Fox 5 New York, τον Ιούλιο η Grant Wilfley Casting δημοσίευσε κάλεσμα για «κομψούς, στιλάτους, προχωρημένους στη μόδα ανθρώπους» για να εμφανιστούν ως κομπάρσοι στην ταινία.

Σύμφωνα με τη Milano Finanza, η εμβληματική συνοικία Brera στο Μιλάνο θα χρησιμεύσει ως τοποθεσία γυρισμάτων. Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα για τις αρχές Οκτωβρίου και, όπως αναφέρεται, θα περιλαμβάνουν σκηνή με έως και 900 κομπάρσους.

Οι τυχεροί κομπάρσοι που θα επιλεγούν για να εμφανιστούν στην ταινία μπορεί να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις Χάθαγουεϊ και Στριπ, καθώς και το υπόλοιπο λαμπερό καστ της ταινίας.

Επιστρέφουν επίσης οι Στάνλεϊ Τούτσι που παίζει τον διευθυντή τέχνης Nigel Kipling, και η Έμιλι Μπλαντ που επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Έμιλι Τσάρλτον, βοηθός της Μιράντα, η οποία είχε αντικατασταθεί από την φιλόδοξη Άντι Σακς.

Στο sequel, τα πράγματα έχουν αλλάξει: η Έμιλι είναι τώρα υψηλόβαθμο στέλεχος σε μια πολυτελή μάρκα με διαφημιστικά χρήματα που η Μιράντα χρειάζεται απεγνωσμένα για να κρατήσει το περιοδικό της, Runway, ζωντανό.

Πολλοί άλλοι αστέρες έχουν επίσης εντοπιστεί να γυρίζουν σκηνές για την ταινία, μεταξύ των οποίων η Λούσι Λίου, Τζάστιν Θερού, Χάιντι Κλουμ και Σίντνεϊ Σουίνι.

Το «Devil Wears Prada 2» προγραμματίζεται να βγει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από Vanity Fair