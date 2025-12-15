Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εμφανιστεί στην επόμενη ταινία «Fast & Furious»

Μία απρόσμενη εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην επερχόμενη ταινία του αμερικανικού franchise «Fast & Furious», με τίτλο «Fast X: Part 2».

Ο Βιν Ντίζελ, βασικός πρωταγωνιστής των ταινιών ως Ντόμινικ «Ντομ» Τορέτο, φάνηκε να επιβεβαιώνει το cameo του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου όταν ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία των δυο τους.

Στη λεζάντα έγραψε: «Όλοι ρωτούσαν αν θα είναι μέρος της μυθολογίας του Fast… Πρέπει να σας πω ότι είναι αυθεντικός. Του γράψαμε ρόλο…». Αν και λίγα είναι γνωστά για τον πιθανό ρόλο του Ρονάλντο στην ταινία (ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του), οι φίλοι της σειράς μπορούν να αναμένουν την προβολή του «Fast X: Part 2» στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2027.

Πέρα από τον Ντίζελ, η ενδέκατη —και όπως όλα δείχνουν τελευταία— ταινία της γεμάτης δράση σειράς θα περιλαμβάνει την επιστροφή των Ντουέιν Τζόνσον (Λουκ Χομπς), Τζέισον Στέιθαμ (Ντέκαρντ Σο), Τζέισον Μομόα (Ντάντε Ρέγιες), Τζορντάνα Μπρούστερ (Μία Τορέτο), Μισέλ Ροντρίγκεζ (Λέτι Ορτίζ) και άλλων.

Τον Ιούνιο, ο Ντίζελ επιβεβαίωσε στο FuelFest (σ.σ. φεστιβάλ αυτοκινήτου) ότι ο χαρακτήρας του Μπράιαν Ο’Κόνορ, τον οποίο είχε υποδυθεί αρχικά ο Πολ Γουόκερ, θα επιστρέψει επίσης στην ταινία.

Το «Fast X: Part 2» θα σκηνοθετήσει ο Λουί Λετεριέ, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία της δέκατης ταινίας της σειράς, «Fast X». Το σενάριο υπογράφουν οι Κριστίνα Χόντσον και Όρεν Ούζιελ.

Η είδηση για ένα πιθανό cameo του Ρονάλντο έρχεται μήνες μετά το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Universal Pictures επέβαλε πολύ αυστηρότερο προϋπολογισμό για την ταινία μετά το «Fast X», το οποίο κόστισε 340 εκατομμύρια δολάρια.

Η δέκατη ταινία έφτασε σε εισπράξεις άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ωστόσο εξελίχθηκε σε ένα από τα λιγότερο κερδοφόρα κεφάλαια του franchise. Συγκριτικά, το «F9» του 2021 απέφερε περισσότερα από 725 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατομμυρίων.

Με πληροφορίες από Variety