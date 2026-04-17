Ο Akylas στο Νεοχώρι: Απόσπασμα από την guest εμφάνισή του στη σειρά «Το Παιδί»

Λίγο πριν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά.

Σε επεισόδιο που προβλήθηκε πρόσφατα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό έκανε μια guest εμφάνιση στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το παιδί».

Στο Νεοχώρι, όλα είναι έτοιμα για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη, με το χωριό να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Τίποτα, όμως, δεν εξελίσσεται ομαλά, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής του γάμου, ο Akylas, εξαφανίζεται μυστηριωδώς.

Ο Δημήτρης, μαζί με την Ανθούλα, αναλαμβάνουν δράση για να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισής του.

Τελικά, ο Akylas εντοπίζεται να κοιμάται έξω, στη φύση, φορώντας γυαλιά ηλίου, διαφορετικές κάλτσες και ένα από τα χαρακτηριστικά σκουφάκια του, καθώς και ένα μπλουζάκι που γράφει «αγκαλίτσα;».

Απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Νεοχώρι» και τη συναυλία που έδωσε ντυμένος στα κόκκινα ανέβασε και η ΕΡΤ, στο Instagram. «Νεοχώρι είσαι έτοιμο;», φωνάζει ο τραγουδιστής απευθυνόμενος στους καλεσμένους πριν ξεκινήσει να τραγουδά. Στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram -την οποία αναδημοσίευσε και ο Akylas- η ΕΡΤ γράφει: «Ένα μήνα πριν τη Eurovision… το Νεοχώρι παίρνει φωτιά! Ο Ακύλας ήρθε να ταράξει τα πάντα!».