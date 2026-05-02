«O Akylas δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη»: Το μήνυμα της αδελφής του λίγο πριν την Eurovision

Στη Βιέννη έφτασε ο Akylas για να προετοιμαστεί για τη Eurovision 2026.

Με χαμόγελα και ενθουσιασμό αναχώρησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (1/5) η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.

Akylas: Το μήνυμα της αδελφής του λίγο πριν την Eurovision

Η αδελφή του Akyla, Ελένη Καλανίδου-Ακριτίδου μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από εκεί και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν... Μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

«Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Πάντα ήταν μέσα στην ενέργεια, πάντα σε όλες τις παραστάσεις, οτιδήποτε, θα ήταν, πάντα ήθελε να έχει κάποιο ρόλο. Και γενικά ήταν μέσα στην ενέργεια. Γενικά τραγουδούσε, η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Lady Gaga, από μικρός. Είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της. Αλλά και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται» πρόσθεσε.

«Και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, το θυμάται πολύ έντονα. Από μικρός ήθελε να μπει σε αυτό το χώρο, από μικρός το ονειρευόταν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Και η μητέρα του, ο πατέρας του, κι εγώ η ίδια, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Είμαστε δίπλα του και είμαστε κοντά του» τόνισε η Ελένη.

Σημειώνεται πως σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα και την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας μια θέση για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.