Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Συγκινημένος» από τα μηνύματα για τα 100ά του γενέθλια

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο δήλωσε ότι έχει «συγκλονιστεί» από τα μηνύματα που έλαβε εν όψει των 100ών γενεθλίων του.

Ο βετεράνος τηλεοπτικός παρουσιαστής και περιβαλλοντολόγος γιορτάζει αυτό το σημαντικό ορόσημο σήμερα, Παρασκευή, με μια ειδική συναυλία που έχει προγραμματιστεί το βράδυ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Σε ένα ηχητικό μήνυμα που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ο Σερ Ντέιβιντ είπε: «Είχα σκεφτεί ότι θα γιόρταζα τα 100ά μου γενέθλια ήσυχα, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εσάς είχατε άλλες ιδέες.

«Έχω συγκλονιστεί από τις ευχές για τα γενέθλιά μου, από ομάδες νηπιαγωγείων έως κατοίκους οίκων ευγηρίας, και αμέτρητα άτομα και οικογένειες όλων των ηλικιών».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ απλά να απαντήσω σε καθέναν από εσάς ξεχωριστά, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ειλικρινά για τα ευγενικά σας μηνύματα και να ευχηθώ σε όσους από εσάς έχετε προγραμματίσει τις δικές σας τοπικές εκδηλώσεις: Να έχετε μια πολύ χαρούμενη μέρα».

Εκδηλώσεις προς τιμήν του Ντέιβιντ Ατένμπορο

Η παράσταση της Παρασκευής το βράδυ στο Royal Albert Hall αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εβδομάδας ειδικών εκδηλώσεων και τηλεοπτικών προγραμμάτων προς τιμήν του Σερ Ντέιβιντ, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και εντάχθηκε στο BBC το 1952.

Η παρουσιάστρια Κίρστι Γιανγκ θα παρουσιάσει την ειδική συναυλία διάρκειας 90 λεπτών προς τιμήν της ζωής του Σερ Ντέιβιντ, η οποία θα μεταδοθεί στο BBC One και στο iPlayer.

Ειδικοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Σερ Μάικλ Πέιλιν, ο Στιβ Μπάκσαλ, η Λιζ Μπονίν και ο Κρις Πάκαμ, θα εμφανιστούν στην εκδήλωση.

Πριν από τη συναυλία, η Γιανγκ δήλωσε: «Το δώρο του Σερ Ντέιβιντ στον κόσμο ήταν μια ζωή αφιερωμένη στο να μας αποκαλύπτει με εξαιρετικό τρόπο τα θαύματα της Γης. Το λιγότερο που του αξίζει είναι μια μεγάλη γιορτή για τα 100ά του γενέθλια στο Royal Albert Hall. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη, ως παρουσιάστρια, που μπορώ να προσκαλέσω όλους στη γιορτή».

Η εκδήλωση θα αναφερθεί σε μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της άγριας φύσης από την καριέρα του Σερ Ντέιβιντ και το αρχείο φυσικής ιστορίας της BBC.

Η ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Συναυλιών της BBC θα περιλαμβάνει κομμάτια που συνδέονται με τις πιο διάσημες τηλεοπτικές εκπομπές του, όπως η σκηνή με την καταδίωξη φιδιών και ιγκουάνα από το «Planet Earth II» και η σκηνή με τις όρκες που παίζουν με τα κύματα από το «Frozen Planet II».

Στη συναυλία θα εμφανιστεί επίσης ο frontman των Bastille, Νταν Σμιθ, ο οποίος θα συνοδεύσει την ορχήστρα σε μια ερμηνεία του hit της μπάντας «Pompeii», το οποίο ακούστηκε στο «Planet Earth III».

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τιμά τον Ντέιβιντ Ατένμπορο

Το BBC γιόρτασε την εκατονταετία του Σερ Ντέιβιντ με ειδικό πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο Σερ Ντέιβιντ και μέλη της πρώην ομάδας παραγωγής του «κοίταξαν» πίσω στη δημιουργία της πρωτοποριακής σειράς τους «Life on Earth» του 1979, σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, στην πρόσφατη σειρά του BBC One «Secret Garden», ο Σερ Ντέιβιντ εξερεύνησε τους κρυμμένους κόσμους και την άγρια ζωή που ευδοκιμεί στους βρετανικούς κήπους. Πολλά από τα άλλα προγράμματά του έχουν επίσης διατεθεί στο πλαίσιο μιας ειδικής συλλογής στο iPlayer.

Η διευθύντρια περιεχομένου του BBC, Κέιτ Φίλιπς, δήλωσε ότι τα 100α γενέθλια του Σερ Ντέιβιντ σηματοδότησαν μια «εξαιρετική» στιγμή, περιγράφοντάς τον ως «πραγματικά αξιοθαύμαστο άνθρωπο».

Ο Σερ Ντέιβιντ γεννήθηκε στο δυτικό Λονδίνο στις 8 Μαΐου 1926 και έχει επίσης παρουσιάσει πρωτοποριακές σειρές φυσικής ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων των «Life Collection», «The Trials of Life» και «The Blue Planet».

Την Πέμπτη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τίμησε τον Σερ Ντέιβιντ δίνοντας το όνομά του σε ένα είδος παρασιτικής σφήκας.

Η Attenboroughnculus tau είναι ενδημική στις λίμνες της Παταγονίας στη Χιλή, και ένα δείγμα βρέθηκε πρόσφατα στη συλλογή του μουσείου, τέσσερις δεκαετίες μετά τη συλλογή του.

Άλλα είδη που έχουν ονομαστεί προς τιμήν του τηλεοπτικού παρουσιαστή στο παρελθόν περιλαμβάνουν ένα αγριολούλουδο, μια πεταλούδα, μία ακρίδα, έναν δεινόσαυρο και μια γαρίδα.

Με πληροφορίες από BBC