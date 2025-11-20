Ντάνιελ Ράντκλιφ: Έστειλε γράμμα στον νέο Χάρι Πότερ - Η συμβουλή που του έδωσε

Επιστολή στον ηθοποιό που υποδύεται τον Χάρι Πότερ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του franchise, έστειλε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Ο ηθοποιός είπε ότι ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του HBO, του έστειλε στη συνέχεια «ένα πολύ γλυκό μήνυμα».

Ο Ράντκλιφ, ο οποίος υποδύθηκε τον διάσημο μάγο μαθητή στο franchise ταινιών της δεκαετίας του 2000, δήλωσε στο Good Morning America ότι έγραψε απευθείας στον ΜακΛάφλιν αφότου ο νεαρός σταρ επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ράντκλιφ, ο οποίος ήταν επίσης 11 ετών όταν ξεκίνησε στην πρώτη ταινία Χάρι Πότερ, ευχήθηκε στον νεαρό ηθοποιό και τους συμπρωταγωνιστές του τα καλύτερα, λέγοντας: «Θέλω απλώς να τους αγκαλιάσω».

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Η συμβουλή που έδωσε στον νέο Χάρι Πότερ

Ο ΜακΛάφλιν θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι.

Ο Ράντκλιφ είπε: «Δεν θέλω να είμαι ένα φάντασμα στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να του πω: "Ελπίζω να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται, και ακόμα καλύτερα από εμένα. Πέρασα υπέροχα, αλλά ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα"».

«Και το κάνω, απλώς βλέπω αυτές τις φωτογραφίες του και των άλλων παιδιών και θέλω απλώς να τα αγκαλιάσω» συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Φαίνονται τόσο μικρά. Απλώς τα κοιτάζω και λέω: "Ω, τι τρελό που το έκανα αυτό σε αυτή την ηλικία". Αλλά είναι επίσης, απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνούν υπέροχα».

Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΜακΛάφλιν στη φιλόδοξη σειρά ανακοινώθηκε τον Μάιο, όπως και των Αραμπέλα Στάντον και Άλαστερ Στάουτ, μετά από ανοιχτή πρόσκληση για οντισιόν.

Πέρυσι, που ανακοινώθηκε μια ανοιχτή πρόσκληση για το κάστινγκ για τους ρόλους, περισσότερα από 30.000 παιδιά συμμετείχαν.

Νωρίτερα οι παραγωγοί είχαν κάνει γνωστό ότι ο Τζον Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Albus Dumbledore ο Πάπα Εσιέντου θα είναι ο Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤίρ θα είναι η Minerva McGonagall και ο Νικ Φροστ θα εμφανιστεί ως Rubeus Hagrid.

Σύμφωνα με το HBO, η φιλόδοξη παραγωγή θα αποτελέσει «πιστή μεταφορά» των θρυλικών βιβλίων της συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ η οποία θα έχει τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των HBO και Max Content, Κάσι Μπλόις έχει αναφέρει ότι η σειρά έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει 10 χρόνια (όσο ήταν και η παραγωγή των οκτώ ταινιών).

Τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη για την πρώτη σεζόν της νέας σειράς, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027.

Ωστόσο, ολόκληρη η παραγωγή αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 10 χρόνια, καθώς το σχέδιο είναι να γυριστεί μια σειρά που θα καλύπτει καθένα από τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, στα οποία βασίστηκαν αρχικά οι ταινίες.

Έχοντας αυτό κατά νου, τα στούντιο της Warner Bros στο Λίβσντεν κοντά στο Γουότφορντ, όπου γυρίζεται, έλαβαν αυτό το καλοκαίρι άδεια να κατασκευάσουν ένα προσωρινό σχολείο για να φοιτούν κανονικά τα παιδιά ηθοποιοί, όταν δεν βρίσκονται στο Χόγκουαρτς.

Με πληροφορίες από BBC