Νίκος Μακρόπουλος: Με πνευμονία στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Με πνευμονία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο γνωστός τραγουδιστής, Νίκος Μακρόπουλος.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό πως το Σαββατοκύριακο, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος θα παραμείνει κλειστό, καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας.

Έπειτα ο μάνατζερ του γνωστού τραγουδιστή, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, αποκάλυψε πως ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν από μια απλή ίωση, η οποία όμως επιδεινώθηκε και εξελίχθηκε σε πνευμονία, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Παρότι το προηγούμενο τριήμερο ανέβηκε κανονικά στη σκηνή λαμβάνοντας δυνατή αντιβίωση, η έντονη κούραση επιβάρυνε την υγεία του.

Για τον λόγο αυτό οι γιατροί του συνέστησαν αυστηρά ξεκούραση στο σπίτι για 7 έως 10 ημέρες και στη συνέχεια να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στις εμφανίσεις του στο Βοτανικό, μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη.