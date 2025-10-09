Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα Διαβάτη, είναι κλινήρης»

Για το αυτοάνοσο νόσημα το οποίο αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο γνωστός ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου.

Τα τελευταία χρόνια η Χρυσούλα Διαβάτη έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, καθώς πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

Ο σύζυγός της μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας και στην κατάστασή της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πλέον η ηθοποιός είναι κλινήρης.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος έχει ένα αυτοάνοσο. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βαθιά πίστη, και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα. Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα Διαβάτη, είναι κλινήρης», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό. Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο», συνέχισε.

«Τώρα που βρίσκεται σε αυτή τη φάση, τη φιλάω κάθε λίγο, την αγκαλιάζω κάθε λίγο και τώρα της λέω πολύ περισσότερο το «σ’ αγαπώ». Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο σαν σύζυγος», κατέληξε ο ηθοποιός.