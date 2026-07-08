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Το Netflix θέλει να γίνει YouTube: Φέρνει βίντεο λίγων λεπτών από Vanity Fair, BuzzFeed και People

Το Netflix δοκιμάζει κάτι πιο κοντά στο feed: μικρά βίντεο από μεγάλους ψηφιακούς εκδότες, ώστε οι χρήστες να μένουν στην πλατφόρμα και μετά το τέλος μιας σειράς ή μιας ταινίας.

The LiFO team
The LiFO team
Το Netflix θέλει να γίνει YouTube: Φέρνει βίντεο λίγων λεπτών από Vanity Fair, BuzzFeed και People Facebook Twitter
Φωτογραφία: Netflix
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Το Netflix δεν θέλει πια να είναι μόνο η πλατφόρμα όπου βλέπεις μια σειρά ή μια ταινία. Θέλει να γίνει και κάτι πιο κοντά στο YouTube, στο ψηφιακό περιοδικό, στο feed που χαζεύεις χωρίς να έχεις αποφασίσει ακριβώς τι θέλεις να δεις.

Από τις 3 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα αρχίσει να φιλοξενεί στην αρχική της σελίδα βίντεο μικρής και μεσαίας διάρκειας από μεγάλους ψηφιακούς εκδότες, όπως BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc., Tastemade και PMX, site της Penske Media.

Τα βίντεο θα έχουν διάρκεια περίπου από 3 έως 20 λεπτά και θα καλύπτουν θέματα όπως ταξίδια, φαγητό, design, κηπουρική και celebrity profiles. Ανάμεσα στα formats που θα μπουν στο Netflix είναι το «Lie Detector» του Vanity Fair, το «Open Door» του Architectural Digest, το «30 Questions» του BuzzFeed Celeb, το «Burning Questions» του Harper’s Bazaar και το «My Life in Pictures» του People.

Το Netflix θέλει να γίνει YouTube: Φέρνει βίντεο λίγων λεπτών από Vanity Fair, BuzzFeed και People Facebook Twitter
Ο Will Ferrell στο «Hot Ones: Extra Heat», ένα από τα YouTube formats που το Netflix φέρνει στην πλατφόρμα του.

Η κίνηση θα ξεκινήσει σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Το Netflix παρουσιάζει τη συμφωνία ως έναν τρόπο να προσφέρει στους συνδρομητές του περιεχόμενο «από το ίντερνετ», χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από την πλατφόρμα.

Πίσω από τη φαινομενικά απλή προσθήκη βίντεο υπάρχει μια μεγαλύτερη μετατόπιση. Το Netflix ανταγωνίζεται πια όχι μόνο άλλες streaming πλατφόρμες, αλλά και το YouTube, το TikTok και τα social feeds που καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χρόνο μέσα στην ημέρα.

Δεν είναι η ίδια λογική με τη μεγάλη σειρά ή την ταινία που επιλέγεις συνειδητά να δεις το βράδυ. Είναι περιεχόμενο μικρότερο, πιο εύκολο, πιο γρήγορο, φτιαγμένο για τα ενδιάμεσα: για τη στιγμή που θέλεις κάτι να ανοίξεις, να χαζέψεις, να συνεχίσεις.

Για τους ψηφιακούς εκδότες, η συμφωνία προσφέρει πρόσβαση σε ένα νέο κοινό μέσα σε μια πλατφόρμα με παγκόσμια εμβέλεια. Για το Netflix, είναι ένας τρόπος να γεμίσει την αρχική του σελίδα με περιεχόμενο που θυμίζει περισσότερο ψηφιακό περιοδικό και λιγότερο παραδοσιακή streaming βιβλιοθήκη.

Αν το πείραμα πετύχει, το Netflix μπορεί να αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το streaming: όχι πια μόνο ως χώρο για σειρές και ταινίες, αλλά ως περιβάλλον όπου συνυπάρχουν τηλεοπτικές παραγωγές, celebrity interviews, food videos, design tours και μικρά βίντεο φτιαγμένα για να κρατούν τον χρήστη μέσα στην πλατφόρμα.

Με άλλα λόγια, το Netflix δεν κοιτάζει μόνο το HBO ή τη Disney. Κοιτάζει και το YouTube.

με στοιχεία από Verge

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