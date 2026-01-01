Netflix: Ταινίες και σειρές που αναμένεται να ξεχωρίσουν τον Ιανουάριο

Άλλη μία διασκευή έργου του Χάρλαν Κόμπεν, μια καλοφτιαγμένη σειρά μυστηρίου, μια καλαίσθητη, κοσμοπολίτικη ρομαντική κομεντί, ένα δραματικό φιλμ δράσης και η πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δράματα παγκοσμίως, συγκαταλέγονται στα highlights των νέων ταινιών και σειρών που κάνουν πρεμιέρα στο Netflix τον Ιανουάριο.

Ο Χάρλαν Κόμπεν δεν σταματά! Η πιο πρόσφατη διασκευή έργου του από το Netflix κάνει πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου και μας επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Run Away. Η σειρά οκτώ επεισοδίων έχει διασκευαστεί για την τηλεόραση από τον Danny Brocklehurst, τον άνθρωπο πίσω από τις παγκόσμιες επιτυχίες του Κόμπεν στο Netflix Fool Me Once και Missing You, καθώς και τη διασκευή του Κόμπεν για το Amazon, Lazarus.

Η πλοκή του Run Away δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη — όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, ένας πατέρας (τον οποίο υποδύεται ο Τζέιμς Νέσμπιτ) αναζητά την κόρη του που έχει φύγει από το σπίτι.

Στις 8 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα το His & Hers, μια ενδιαφέρουσα, υψηλού προϋπολογισμού δραματική σειρά μυστηρίου, με πρωταγωνίστρια και παραγωγό την Τέσα Τόμπσον. Η σειρά διαδραματίζεται στην Ατλάντα και η Τόμπσον υποδύεται την Άννα, μια παρουσιάστρια ειδήσεων που, λόγω της δουλειάς της, έχει αρχίσει να απομονώνεται από τον κόσμο. Ωστόσο, ένα έγκλημα τη φέρνει ξανά πίσω στη γενέτειρά της.

Η Άννα αναζωογονείται από την υπόθεση της δολοφονίας, όμως ο έντονος ζήλος της κινεί τις υποψίες του ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Μπέρνθαλ.

Στις 9 Ιανουαρίου το Netflix κυκλοφορεί το People We Meet on Vacation. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Emily Henry (2021), η ταινία πρωταγωνιστεί με τα ανερχόμενα αστέρια Emily Bader (My Lady Jane) και Tom Blyth (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) στον ρόλο δύο φίλων με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, που κάποτε έζησαν μαζί ένα μαγικό ταξίδι, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. Ωστόσο, σε ένα ακόμη εξωτικό ταξίδι, τα συναισθήματά τους αναζωπυρώνονται.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Brett Haley, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck και Molly Shannon.

Η μεγάλη ταινία του Netflix για τον Ιανουάριο είναι μία που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο. Στις 16 Ιανουαρίου, η πλατφόρμα παρουσιάζει το The Rip, ένα θρίλερ δράσης.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Όταν μια ομάδα αστυνομικών στο Μαϊάμι ανακαλύπτει εκατομμύρια δολάρια σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να διαλύεται. Καθώς εξωτερικές δυνάμεις μαθαίνουν το μέγεθος της κατάσχεσης, όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση — ακόμη και το ποιον μπορούν να εμπιστευτούν».

Το μεγάλο live event του Netflix για τον Ιανουάριο είναι το Skyscraper Live, όπου ο διάσημος ελεύθερος αναρριχητής Alex Honnold θα επιχειρήσει να σκαρφαλώσει ένα από τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο.

Ο Honnold, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Free Solo (2018) των Elizabeth Chai Vasarhelyi και Jimmy Chin, θα προσπαθήσει να σκαρφαλώσει το Taipei 101, με παγκόσμιο κοινό να παρακολουθεί ζωντανά στις 23 Ιανουαρίου. Για την ιστορία, το Taipei 101 έχει ύψος 508 μέτρα και είναι αυτή τη στιγμή το 11ο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Και τέλος, στις 29 Ιανουαρίου, το Netflix παρουσιάζει τη νέα σεζόν (ή, πιο σωστά, το πρώτο μέρος της) της τεράστιας επιτυχίας Bridgerton. Το δραματικό σίριαλ εποχής της Αντιβασιλείας, γεμάτο ρομαντισμό και πάθος, στρέφει αυτή τη φορά το ενδιαφέρον του στον Μπένεντικτ, τον δεύτερο γιο της οικογένειας Μπρίτζερτον, τον οποίο υποδύεται ο Λουκ Τόμπσον.

Η τέταρτη σεζόν αποτελείται από 8 επεισόδια και χωρίζεται σε δύο μέρη, με το δεύτερο να κυκλοφορεί στις 26 Φεβρουαρίου.

Ταινίες που προστίθενται στο Netflix τον Ιανουάριο είναι, μεταξύ άλλων:

12 Years a Slave, 30 Minutes or Less, Becky, Brüno, Colombiana, Conan the Destroyer, Dawn of the Dead, Despicable Me, Despicable Me 2, District 9, Dune, Erin Brockovich, Forever My Girl, Free Solo, Ghostbusters: Answer the Call, Green Room, Harry and the Hendersons, Hellboy, Johnny Mnemonic, Just Go With It, Lone Survivor, Man on Fire, Monty Python’s The Meaning of Life, My Girl, Only the Brave, Pitch Perfect, Priscilla, Twins και Wild Things.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter