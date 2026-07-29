Το Netflix προσπέρασε για πρώτη φορά το BBC ως πρώτη επιλογή των Βρετανών

Η μεγάλη αλλαγή στην τηλεόραση δεν ακούγεται πια σαν επανάσταση. Μοιάζει με μια απλή κίνηση στον καναπέ: ανοίγεις την οθόνη και πατάς πρώτα Netflix.

Στη Βρετανία, αυτή η μικρή καθημερινή κίνηση έγινε σημείο καμπής. Σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση Media Nations της Ofcom, το Netflix είναι πλέον η πρώτη υπηρεσία στην οποία στρέφονται οι Βρετανοί όταν θέλουν να δουν κάτι στην τηλεόραση, με ποσοστό 26%. Το BBC ακολουθεί σχεδόν δίπλα, στο 25%, ενώ το ITV βρίσκεται στο 15%.

Η διαφορά είναι οριακή και η ίδια η Ofcom σημειώνει ότι δεν πρέπει να διαβαστεί σαν καθαρή στατιστική νίκη. Ως σύμβολο, όμως, είναι μεγάλη. Για δεκαετίες, το BBC δεν ήταν απλώς ένας τηλεοπτικός οργανισμός. Ήταν η αυτονόητη ιδέα της βρετανικής τηλεόρασης: η δημόσια οθόνη, το κοινό σημείο αναφοράς, το μέρος όπου μια χώρα έβλεπε ειδήσεις, σειρές, τελετές, αθλητικά γεγονότα και εθνικές στιγμές. Τώρα, έστω και οριακά, η πρώτη κίνηση του θεατή φαίνεται να πηγαίνει αλλού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το BBC εξαφανίζεται. Αντιθέτως, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Στο σύνολο του χρόνου θέασης, ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός παραμένει μπροστά από τις μεγάλες πλατφόρμες. Το BBC εξακολουθεί να στηρίζεται σε κάτι που οι πλατφόρμες ροής δυσκολεύονται να αντιγράψουν πλήρως: τα ζωντανά γεγονότα, τις μεγάλες κοινές στιγμές, τις αθλητικές μεταδόσεις, τα προγράμματα που γίνονται ταυτόχρονη εμπειρία και όχι απλώς περιεχόμενο προς κατανάλωση.

Η ίδια έκθεση δείχνει ότι οι κατά παραγγελία υπηρεσίες των παραδοσιακών βρετανικών καναλιών, όπως το BBC iPlayer, το ITVX, το Channel 4 Streaming και το 5, αυξήθηκαν κατά 9% μέσα σε έναν χρόνο, αποτελώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία τηλεοπτικής υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, οι συνδρομητικές πλατφόρμες ροής φαίνεται να έχουν πιάσει οροφή, καθώς βρίσκονται περίπου στο 70% των βρετανικών νοικοκυριών, χωρίς την εκρηκτική άνοδο που είχαν στην περίοδο της πανδημίας.

Το Netflix, βέβαια, εξακολουθεί να βγάζει επιτυχίες που το κάνουν να λειτουργεί σαν αυτονόητη επιλογή. Το KPop Demon Hunters και το Adolescence βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις της βρετανικής θέασης για το 2025, υπενθυμίζοντας ότι η πλατφόρμα μπορεί ακόμη να δημιουργεί γεγονότα μαζικής κατανάλωσης, έστω και χωρίς την παλιά λογική της γραμμικής τηλεόρασης. Από την άλλη, το BBC μπήκε δυνατά στο 2026 με τίτλους όπως το The Traitors και το The Night Manager, ενώ η κάλυψη του Μουντιάλ από το BBC και το ITV έδειξε ξανά τη δύναμη των μεγάλων ζωντανών μεταδόσεων.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ίσως δεν είναι ούτε το Netflix ούτε το BBC. Είναι το YouTube. Η Ofcom καταγράφει ότι ο χρόνος θέασης του YouTube σε τηλεοπτικές οθόνες έχει διπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας το 2025 τα 19 λεπτά την ημέρα ανά άτομο. Αν υπολογιστούν όλες οι συσκευές μέσα στο σπίτι, η μέση ημερήσια θέαση του YouTube φτάνει πλέον τα 41 λεπτά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η πλατφόρμα δεν κερδίζει μόνο τους νέους: στους ανθρώπους άνω των 75 ετών, η εβδομαδιαία χρήση του YouTube ανέβηκε από 28% το 2022 σε 33% το 2025.

Αυτό είναι ίσως το πραγματικό τέλος μιας εποχής. Όχι επειδή οι νέοι εγκαταλείπουν την παραδοσιακή τηλεόραση , αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Αλλά επειδή η ιδέα της τηλεόρασης αλλάζει και για τους μεγαλύτερους θεατές. Το YouTube δεν είναι πια μόνο βίντεο στο κινητό, μικρά κλιπ ή κάτι που αφορά τα παιδιά και τους εφήβους. Μπαίνει στην κεντρική οθόνη του σπιτιού και ανταγωνίζεται απευθείας το πρόγραμμα, το επεισόδιο, το κανάλι.

Η τηλεόραση, με άλλα λόγια, δεν πεθαίνει. Ανοίγει σε πολλές εισόδους. Άλλοτε είναι Netflix, άλλοτε BBC iPlayer, άλλοτε YouTube, άλλοτε ένα μεγάλο ζωντανό ματς, άλλοτε μια σειρά που γίνεται συζήτηση. Το παλιό ερώτημα «τι έχει στην τηλεόραση;» αντικαθίσταται από κάτι πιο χαοτικό και πιο σύγχρονο: «πού θα μπω πρώτα;».

Εκεί βρίσκεται το πραγματικό βάρος της έκθεσης. Το Netflix δεν «κατέστρεψε» το BBC. Το BBC δεν έχασε ξαφνικά τη θέση του στη βρετανική κουλτούρα. Αλλά η πρώτη κίνηση του θεατή δεν ανήκει πια αυτονόητα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Ανήκει σε μια αγορά όπου το τηλεκοντρόλ έχει γίνει πύλη, οι πλατφόρμες κανάλια και το σαλόνι πεδίο μάχης για το ποιος θα ανοίξει πρώτος την ημέρα μας.

Με στοιχεία από Guardian