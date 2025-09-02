Netflix: Πέντε ταινίες και τρία ντοκιμαντέρ που έρχονται τον Σεπτέμβριο

Το Netflix καλωσορίζει το φθινόπωρο με νέες και πολλά υποσχόμενες προσθήκες στη λίστα ταινιών του αλλά και σε αυτήν με τα ντοκιμαντέρ.

Η περιπέτεια, ο έρωτας και το δράμα χαρακτηρίζουν τις νέες κινηματογραφικές αφίξεις ενώ τα ντοκιμαντέρ καλύπτουν από αληθινές ιστορίες εκδίκησης και προσωπικά δράματα μέχρι τη ζωή διάσημων ηθοποιών και τον εντυπωσιακό κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ακολουθούν οι λίστες με τις 5 ταινίες και τα 3 ντοκιμαντέρ που θα προστίθενται σταδιακά στο Netflix καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη.

Ταινίες

Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων (Kontrabida Academy) – 11/09/2025

Μια διασκεδαστική περιπέτεια για νέους, όπου οι μαθητές μιας ασυνήθιστης ακαδημίας μαθαίνουν τα κόλπα και τα μυστικά των κακών χαρακτήρων, ανακαλύπτοντας ότι η ζωή δεν είναι ποτέ μόνο ασπρόμαυρη.

Το Λάθος Παρίσι (The Wrong Paris) – 12/09/2025

Μια ρομαντική και μυστηριώδης ιστορία που εξελίσσεται στους δρόμους του Παρισιού, όπου μια σειρά παρεξηγήσεων οδηγεί σε απρόβλεπτες συναντήσεις και ανατροπές.

Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον (Same Day with Someone) – 18/09/2025

Μια δραματική κωμωδία για την τύχη, τις σχέσεις και τα παράξενα παιχνίδια της μοίρας, όταν δύο ξένοι βρίσκονται να ζουν την ίδια μέρα ξανά και ξανά.

Είπε Ίσως (She Said Maybe) – 19/09/2025

Ένα ρομαντικό δράμα που εξερευνά την αβεβαιότητα και τις δεύτερες ευκαιρίες στις σχέσεις, καθώς δύο άνθρωποι παλεύουν με τα συναισθήματά τους και τις επιλογές τους.

French Lover – 26/09/2025

Ένα αισθησιακό ρομαντικό θρίλερ, όπου ένα μυστηριώδες πάθος γεννιέται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, με τον έρωτα και την προδοσία να μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι.

Ντοκιμαντέρ

Ερωτική Εκδίκηση (Love Con Revenge) – 05/09/2025

Ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ που εξερευνά ιστορίες ανθρώπων που χρησιμοποιούν την αγάπη και τον έρωτα για να πάρουν εκδίκηση, με ανατροπές και απρόβλεπτα συναισθηματικά διλήμματα.

Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν (aka Charlie Sheen) – 10/09/2025

Μια εντυπωσιακή βιογραφική αφήγηση για τη ζωή και την καριέρα του αμφιλεγόμενου σταρ, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις προσωπικές και επαγγελματικές του προκλήσεις.

Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού (Matchroom: The Greatest Showmen) – 17/09/2025

Ένα ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, παρουσιάζοντας τους ανθρώπους και τα σόου που έχουν μετατρέψει τα αθλητικά γεγονότα σε εντυπωσιακά θεάματα.