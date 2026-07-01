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Το Netflix φέρνει πίσω με τεχνητή νοημοσύνη τη φωνή του Τζιν Γουάιλντερ για το νέο «Wonka» reality του

Στο Wonka’s The Golden Ticket, το Netflix αναδημιουργεί με AI τη φωνή του Τζιν Γουάιλντερ και μετατρέπει τη νοσταλγία του κλασικού Willy Wonka σε διαγωνιστικό ριάλιτι.

The LiFO team
The LiFO team
Το Netflix φέρνει πίσω με τεχνητή νοημοσύνη τη φωνή του Τζιν Γουάιλντερ για το νέο «Wonka» reality του Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Το Netflix ετοιμάζει ένα νέο διαγωνιστικό ριάλιτι μέσα στον κόσμο του Willy Wonka και μαζί του φέρνει πίσω, με τεχνητή νοημοσύνη, τη φωνή του Τζιν Γουάιλντερ.

Η πλατφόρμα συνεργάστηκε με την ElevenLabs, εταιρεία που ειδικεύεται στη σύνθεση και την αναδημιουργία ανθρώπινης φωνής με AI, για το Wonka’s The Golden Ticket, το νέο show που θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο Γουάιλντερ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Γουίλι Γουόνκα στην ταινία Willy Wonka & the Chocolate Factory του 1971, πέθανε το 2016, σε ηλικία 83 ετών. Η αναδημιουργία της φωνής του έγινε με τη συμμετοχή των διαχειριστών της κληρονομιάς του, ενώ η χήρα του, Κάρεν Γουάιλντερ, δήλωσε ότι η ερμηνεία του εξακολουθεί, περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά, να φέρνει χαρά, γέλιο και έμπνευση σε διαφορετικές γενιές.

Το show προκύπτει και από τη συνεργασία του Netflix με τη Roald Dahl Story Company, την οποία η πλατφόρμα απέκτησε το 2021. Στη νέα παραγωγή θα εμφανιστεί επίσης ο Ράστι Γκοφ, ο οποίος είχε παίξει έναν από τους Ούμπα Λούμπα στην ταινία του 1971.

Σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς, δώδεκα κάτοχοι «χρυσών εισιτηρίων», μαζί με έναν συμπαίκτη της επιλογής τους, θα μπουν σε έναν πολύχρωμο κόσμο δοκιμασιών, παιχνιδιών και πειρασμών, εμπνευσμένο από το σύμπαν του Γουόνκα. Στο τέλος, μόνο ένας διαγωνιζόμενος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στη φόρμα του ριάλιτι. Βρίσκεται στη χρήση μιας φωνής που έχει ταυτιστεί με έναν κλασικό κινηματογραφικό ρόλο και επιστρέφει τώρα ως εργαλείο τηλεοπτικής νοσταλγίας. Στην περίπτωση του Wonka’s The Golden Ticket, υπάρχει συναίνεση από τους διαχειριστές της κληρονομιάς του Γουάιλντερ. Αυτό, όμως, δεν ακυρώνει το μεγαλύτερο ερώτημα που ανοίγει η υπόθεση: τι σημαίνει όταν η φωνή ενός ηθοποιού, δεμένη με την παιδική μνήμη εκατομμυρίων θεατών, μπορεί να αναδημιουργηθεί με AI για μια νέα εμπορική παραγωγή;

Το Χόλιγουντ έχει ήδη δοκιμάσει ψηφιακές επιστροφές νεκρών ηθοποιών, είτε μέσω εικόνας είτε μέσω φωνής. Η περίπτωση του Γουάιλντερ, όμως, έχει ιδιαίτερο βάρος, ακριβώς επειδή αφορά έναν ρόλο που έχει περάσει από το σινεμά στη συλλογική φαντασία. Ο Γουίλι Γουόνκα δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας· είναι μια εικόνα παιδικής απορίας, σκοτεινού χιούμορ και αμερικανικής ποπ μυθολογίας.

Με το Wonka’s The Golden Ticket, το Netflix δεν επιστρέφει απλώς στο εργοστάσιο σοκολάτας του Ρόαλντ Νταλ. Δοκιμάζει κάτι πιο σύγχρονο και πιο αμήχανο: πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει τη νοσταλγία, την κληρονομιά και τη φωνή ενός νεκρού σταρ σε νέο τηλεοπτικό προϊόν.

με στοιχεία από The Verge

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